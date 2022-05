Szijjártó Péter lehet a paksi bővítés és a nemzetközi energetikai ügyek kormányzati felelőse

Több energetikával kapcsolatos feladatkör is Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez kerülhet az új kormányban – értesültünk kormányközeli forrásokból.

Bár még több kérdés nem dőlt el az új kabineten belüli munkamegosztást illetően, de három feladatkör nagy valószínűséggel Szijjártó felügyelete alatt lesz majd. Ezek egyike a paksi bővítés ügye, ami a korábbi információink szerint is problematikus terület volt a kormányon belül is. Több verzió is felmerült, hogy melyik tárcához és melyik miniszterhez kerüljön az atomreaktor bővítésének kormányzati koordinálása, a miniszterelnök végül, úgy tudjuk, Szijjártó Péter mellett döntött.

Ugyancsak erősödhet a külügyi tárca, ha az energetikai ügyek nemzetközi szintű képviselete is a feladatai közé tartozik majd, ahogy azt informátoraink előre vetítik. Ebbe a nemzetközi beszerzésektől kezdve egészen az Európai Unió Energiaügyi Tanácsával való együttműködés is beletartozik, így nagy valószínűséggel az uniós szankciókkal kapcsolatos tárgyalások és feladatok egy részét is Szijjártó kezelheti majd.

Logikusnak tűnő módon információink szerint szintén a külügyhöz kerül a Hungary Helps program. A szervezet működéséről itt írtunk egy hosszabb cikkben.

A Miniszterelnökség sajtóirodájánál rákérdeztünk arra, hogy meg tudják-e erősíteni ezeket a híreket, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Tegnap megírtuk, hogy egy benyújtott törvényjavaslat szerint a polgári hírszerzés mellett az Eximbank is kikerül Szijjártó Péter felügyelete alól.