Rogánhoz kerül a korrupció ellenőrzése, Szijjártó elvesztette az Eximbankot

A kormány elkezdte benyújtani azokat a törvényeket, amelyek elrendezik az új kormányt alkotó minisztériumok felelősségi köreit. A 444 vette észre, hogy az egyik benyújtott salátatörvényben az is benne van, hogy a Rogán Antalhoz kerülő egyik polgári titkosszolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat jogköreit megkurtítják.

Ez azért érdekes, mert az NVSZ emberei figyelték meg a volt igazságügyi államtitkár Völner Pál és a Végrehajtói Kar vezetőjének találkozóit. Mostantól ezt nem tehetik majd meg. Kikerül ugyanis a törvényből az NVSZ kizárólagos hatásköre a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra. A korrupciómegelőzés jelentős része Rogánhoz kerül.

Pintér mostantól csak a saját minisztériumát és az alá tartozó szervezetek állományát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alkalmazottjait, az Országgyűlési Őrség állományát, a területi igazgatás foglalkoztatottjait és az egészségügyben dolgozókat figyelheti meg, írja a lap. A Nemzeti Védelmi Szolgálat hatásköre a belügyminiszter által irányított ágazatok közül a köznevelési és a szociális intézményekre nem terjed ki. Ez azért jelentős visszalépés, mert korábban valamennyi kormányzati költségvetési szervnél Pintér ellenőrizte, hogy történnek-e visszaélések.

Ettől kezdve már nem egyedül az NVSZ felel a közalkalmazottak átvilágításáért sem, hanem a Rogánhoz most átkerült Alkotmányvédelmi Hivatalt (AH) is bevonják. Ugyanígy a a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának ellenőrzése is átkerül a Rogán alá bepakolt AH-hoz. És a belügyminisztériumi dolgozók kivételével a többi kormánytisztviselőnél is Rogánék felelnek a bűnmegelőzésért és bűnüldözésért.

Szintén egy benyújtott törvénymódosításból derül ki, hogy a polgári hírszerzés, az Információs Hivatal mellett az Eximbank felügyelete is kikerül Szijjártó Péter kezei közül. Ezentúl az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter ellenőrzi majd a bankot.