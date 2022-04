Kormányinfó: Mit és miért tesz a magyar kormány?

Marad az üzemagyag- és élelmiszerárstop július végéig, amit Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Erről jó eséllyel szó lesz a mai kormányinfón, ahogy arról is, hogy a szerdai háborús hírek szerint a Gazprom felfüggeszette a gázszállítást Lengyelország és Bulgária felé. Utóbbi azért fontos Magyarország szempontjából, mert az orosz gáz Bulgária területén érkezik hazánkba. Kiril Petkov bolgár miniszterelnök az orosz gázszállítás leállítására reagálva szerdán kijelentette, hogy az a jelenlegi szerződés súlyos megszegése, és zsarolásnak minősül, ami miatt felülviszgálják az orosz gázszállítási szerződéseket, ide értve a Magyarország és Szerbia irányába haladó gáztranzitot is. Az Európia Bizottság szerdán bejelentette a hazánk elleni jogállamisági eljárást is, erről is szó lehet a sajtótájékoztatón.