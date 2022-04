Márki-Zay: Katasztrofális következményekkel járna, ha bárki azt gondolná, hogy Dobrevvel vagy Gyurcsánnyal lehet nyerni

Márki-Zay Péter biztos benne, hogy Orbán Viktor vissza fogja vonni a rezsicsökkentést és az élelmiszerek hatósági árát, illetve ráereszti az inflációt a lakosságra, ezért pedig az Európai Uniót fogja hibáztatni – erről a Klubrádióban beszélt Hódmezővásárhely polgármestere, az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje. Szerinte akkor bukhat meg az Orbán-kormány, ha az emberek jelentős része rájön arra, hogy rosszra fordult az életük. Azt is mondta, „még az ellenzéki szavazók egy része is elhitte a sok fideszes hazugságot a háborúról, az egészségügyről, a minimálbérről, ők is átszavaztak”.

Alapvető tévedésnek nevezte, hogy baloldali jelölttel jobban szerepeltek volna, a jobboldali szavazók viszont szerinte nem voltak hajlandók leszavazni egy olyan listára, amelyen Gyurcsány Ferenc és a DK is ott van. Tévedésnek tartja, amit Gyurcsány Ferenc mondott (bár „talán ő se gondolta komolyan”), hogy Dobrev Klárával nyertek volna.

Azért veszélyes egy ilyen tévedés, mert ha bárki azt gondolná, hogy ha négy év múlva elindítják Dobrev Klárát vagy Gyurcsány Ferencet, és ettől bármi más lesz, ők megnyerik a választást, az katasztrofális következményekkel járna

– nyilatkozta a Klubrádióban.