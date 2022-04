Vallott a nagyszülei házát bosszúból felgyújtó perkupai férfi, két és fél évet kérte rá

Önbíráskodás kísérlete és rongálás miatt emelt vádat a Kazincbarcikai Járási Ügyészség azzal a 23 éves perkupai férfi ellen, aki másfél évvel ezelőtt bosszúból felgyújtotta a nagyszülei házát.

Jogg Zsolt, a Borsod Megyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy 2 év 6 hónap börtönt, és 3 év közügyektől eltiltást kértek a vádlottra arra az esetre, ha az előkészítő ülésen váddal egyező beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyalás jogáról is. Hozzátette, a férfi beismerte a bűnösségét a nyomozati szakban.

Az elkövetőt a nagyszülei nevelték a kiskorától fogva. Megígérték neki, hogy megkapja az egyik borsodi családi házukat abban az esetben, ha a lánytestvére javára lemond egy másik ingatlan tulajdonjogáról, valamint 2 és fél millió forintot fizet a másik férfi testvérének.

A fiatalember több évig külföldön dolgozott, de nem állt munkába a hazaköltözése után, s a teljes megélhetését és szórakozásait is huzamos időn keresztül a nagyszülei finanszírozták. Ők megelégelték az életvitelét és méltatlannak találták arra, hogy az ígért családi házat neki adják, így azt eladásra meghirdették és előszerződést kötöttek.

A férfi ezen felháborodott, és tavaly októberben SMS-ben megfenyegette a nagyapját, hogy rommá veri és felgyújtja a házat, ha nem lehet az övé. Fenyegetőzését be is váltotta: két hét múlva egy éjjel elment az ingatlanhoz, ablakbetöréssel bement, és a magával vitt másfél liter benzint szétlocsolta, majd begyújtotta, a berendezési tárgyak is lángra kaptak.

A nagyszülők a szomszédos házból észlelték a tüzet és kihívták a tűzoltóságot. A házban több mint 700 ezres kár keletkezett. Az unoka a következő napon telefonon hívta a nagyapját, és ismét fenyegetőzött, hogy ha nem állnak el a szerződéstől, akkor porig égeti a házat.

Az újabb telefonhívás során azt közölte, hogy magával is végezni fog, de előtte még elintézi, hogy senki ne élvezhesse a vagyont. Az ügyészség két és fél év börtönt kért rá beismerés esetére.