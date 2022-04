Orbán-hatás: Szabó Szabolcs huxittól, exodustól tart

Attól tart, egyre irányíthatatlanabbá válik Orbán szavazótábora.

Szabó Szabolcs az újabb fideszes kétharmad miatt nem tud igazán örülni annak, hogy harmadszor is legyőzte Németh Szilárdot. A 444-nek adott interjúban azt mondja, az ellenzék sikeréhez az hiányzott, hogy az utolsó négy hónap kivételével, a két választás között, több helyen nem voltak jelen a közösség életben.

Nem tudja, miért nem működik a vidéki nagyvárosokban az, ami Budapesten igen. Lehet ez egy népi-urbánus ellentét, szervezeti probléma, de az is gond lehet, hogy csak terv maradt 2019 után a független önkormányzati hírrendszer kialakítása. Így most van egy nagy fideszes propaganda, egy viszonylag szűk független média, és nincs ellenzéki sajtó.

Ha valaki pártmédiát szeretne, akkor azt föl kell építeni. (…) Nem mintha bárki kérdezte volna tőlem eddig, de határozottan azt gondolom, hogy rendszerszinten át kell gondolni, hogy az ellenzéki médiával mi legyen, mert anélkül ez nem fog működni.

Szerinte azt az ellenzéki pártoknak kellene finanszírozni, már most készülni a 2026-os választásokra, beépülni a helyi közösségbe. A Fidesz a választási rendszert magára szabta, de nagyobb gond, hogy a média és a nyilvánosság nagyon eltolódott.

Amíg ott nem tudunk egyensúlyt teremteni, addig voltaképpen majdhogynem mindegy, hogy milyen a választási rendszer.

Az ellenzéki képviselőknek fel kell venniük a mandátumukat, de a parlamenti jelenlétüket ő is minimálisra venné, a választókerületi munkát erősítené. Szerinte teljesen felesleges funkciót vállalni, bizottságokban üldögélni, csak olyan akcióknak van értelme, amikor nemcsak beszélnek, hanem csinálnak is valamit.

Azon meg mindenki röhög, amikor a Kövér elvtárs a büntetéseket kiszabja.

Úgy látja, a parlamenti munkából ép ésszel három-négy ciklusnál többet nem is lehet kibírni. Látni is véli a mentális megbillenést a négy-öt-hat ciklus óta politizálókon. Szabó Szabolcs elismeri, hatalomtechnikai szempontból sikeres a Fidesz kommunikációja, de attól tart, a Finkeltsteintől megtanult gyűlöletkampány óriási problémákat okozhat majd akkor, amikor

egyre inkább irányíthatatlanná fog válni Orbán szavazótábora,

amit a Fidesz előbb-utóbb már nem tud kontrollálni. Szerinte ez érződött az orosz-ukrán háborúnál, amikor a fideszesek már azt sem tudták, ki a gonosz. Ez átcsaphat egy masszív EU-ellenes retorikába,

és könnyen belecsúszhatunk abba, ami a britekkel történt. Ők is mindenért Brüsszelt tették felelőssé, a halászok Brüsszel miatt mentek tönkre, a whiskey Brüsszel miatt drágult. Egy hülye politikai helyzetben az tűnt jó ötletnek, hogy szavazzanak az uniós tagságról, és aztán nagyot néztek, hogy a kilépéspártiak kerültek többségbe.

A másik komoly fenyegetésnek azt tartja, ha a Fidesz újabb nagyarányú győzelme után sokan külföldre költöznek.

Csak remélni tudom, hogy ez a választások utáni, rövid ideig tartó elkeseredettség és nem lesz ebből exodus, hogy 100 ezrek indulnak neki a külföldnek. Ezt jó lenne elkerülni.

Szerinte már az a több százezer ember is nagyon hiányzik, aki az uniós csatlakozás óta elment az országból, ha most az a kevés ember is, aki még van, elmenne, akkor nem lesz bázis, akire építsünk.