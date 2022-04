Török Gábor: Erősödni fog az ellenzékben a hatalmi küzdelem, helyezkedés, felelősségkeresés, hibáztatás

Az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt kedden Török Gábor elemző, aki jó pár sarkos, kemény kijelentést tett. Szerinte korszakhatár az ellenzéknek ez a választás, az eddigi taktikájuk megbukott. Alapvetően Török is találgatott, hogy tűnt el a 2018-as 2,7 millió ellenzéki szavazóból majdnem egymillió, szerinte a közvélemény-kutatók is csúnyán mellényúltak:

Most már közvéleménykutatók itt-ott elmondták a véleményüket, mintha bejöttek volna az előzetes prognózisaik. Nem jöttek be, hiszen kétmillió alatt maradt az ellenzéki közös lista támogatottsága, és ezt senki nem jelezte előre, sőt, a közelében sem volt egyetlen kutatás sem. Ebben az értelemben ez egy brutálisan nagy vereség az ellenzéknek, nem is lehet erre más szavakat találni.