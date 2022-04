Navracsics vagy Rig? – ezt várják a polgármesterek a leendő képviselőtől

Ajka, Tapolca és Sümeg, egy szocialista, egy jobbikos és egy fideszes vezetésű város uralja a veszprémi 3-as körzetet. Leültünk beszélgetni a polgármesterekkel, hogy megtudjuk, mit várnak a választásoktól és az új képviselőjüktől.

A vasárnapi voksolás előtt az egyik különleges Csatatér-körzetben, a Veszprém megyei 3-asban is csúcsra járatják a jelöltek a kampányt. A körzet jellemzően falusias, de van három jelentősebb városa, ezek különböző fejlődési irányt vettek az évtizedek során, melynek nyomán eltérő helyi társadalom és vele más-más politikai szimpátia alakult ki.

Ajka (29 ezer fős) igazi ex-szocialista iparváros, amit az ország hasonló településeinek (mint Komló, Ózd) jobbra tolódása elkerült. A baloldal a mai napig sűrűn ér el itt választási sikereket, a szocialista Schwartz Béla 1984–90 között, illetve 2002 óta vezeti a nehéziparáról és üveggyártásáról is ismert várost.

(29 ezer fős) igazi ex-szocialista iparváros, amit az ország hasonló településeinek (mint Komló, Ózd) jobbra tolódása elkerült. A baloldal a mai napig sűrűn ér el itt választási sikereket, a szocialista 1984–90 között, illetve 2002 óta vezeti a nehéziparáról és üveggyártásáról is ismert várost. Tapolca (15 ezer fős) sose kapott a nyakába nagyobb ipart, de volt egy méretes laktanyája, vasúti javítóműhelye. A városnak ugyan jelenleg is vannak ipari munkaadói, de egyre inkább a turizmus irányába nyit, amihez minden adottsága megvan (Malom-tó, belváros, tavasbarlang, közlekedési kapcsolatok, Balaton és tanúhegyek közelsége). A város sokkal jobboldalibb, több fideszes polgármester után 2014 óta a jobbikos Dobó Zoltán vezeti.

(15 ezer fős) sose kapott a nyakába nagyobb ipart, de volt egy méretes laktanyája, vasúti javítóműhelye. A városnak ugyan jelenleg is vannak ipari munkaadói, de egyre inkább a turizmus irányába nyit, amihez minden adottsága megvan (Malom-tó, belváros, tavasbarlang, közlekedési kapcsolatok, Balaton és tanúhegyek közelsége). A város sokkal jobboldalibb, több fideszes polgármester után 2014 óta a jobbikos vezeti. Sümeg (6000 fős) a környező bányaipar és téeszközpont bedőlése után szintén a turizmusra startolt rá, az adottságai szintén jók mindehhez (szép táj, a vár és az óváros, kisebb borászatok, jó közlekedés). Sümeg a rendszerváltás óta zömmel konzervatív polgármestereket fogyasztott el, Végh László mostani fideszes városvezető 2014 óta van hivatalban.

A 67 ezer körüli választópolgárral rendelkező körzet tehát hiába falusias, a három város így is a választók több mint felét adja (a települések összesített lakosságszámából persze levonódik, aki nem szavazhat, mert 18 év alatti vagy épp közügyektől van eltiltva). Leültünk beszélgetni mindhárom polgármesterrel, hogy elmondják, mik a városaik legfőbb gondjai, előnyei, hátrányai, mit várnak a választásoktól, a leendő győztes jelölttől, az új kormánytól, no meg politikailag milyen irányt képviselnek. A legnagyobbtól a legkisebb felé haladunk, szóval következzen elsőnek:

Ajka

Többszöri megkeresésünk ellenére Schwartz Béla polgármester nem akart nyilatkozni lapunknak, így Ajka helyzetéről, legfőképp az egészségügyről itt olvashat:

Kapcsolódó Ahol a kórház sorsa eldöntheti a választást Az utóbbi időben címlapokra került az ajkai kórház, a környék politikai térképét pedig korábban egy hasonló ügy egyszer már átrajzolta. Igaz az, hogy egy város onnantól város, hogy meg lehet születni és meg lehet halni benne?

Tapolca

Ajka erős iparváros komoly nemzetgazdasági teljesítménnyel, Tapolca inkább egy turisztikai célpont, a Balaton-felvidék egy szerethető, szimpatikus, aranyos ékszerdoboza.

Ezzel nyitotta beszélgetésünket Dobó Zoltán polgármester, aki ennek megfelelően tervezi a turizmus bővítését, főként szálláshelykínálat-bővítés szempontjából. Az ipar nem nagyon tud itt megjelenni, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park miatt nem lehet sok ipari kapacitást telepíteni, bár például egy jelentős szigetelőanyag-gyár működik a városban. A település feleakkora, mint Ajka, erős a társadalmi kohézió a városvezető szerint. Őt magát is elérheti telefonon bárki , akinek segítség kell.

„Tapolcának az elmúlt két évben 470–480 millió forint közvetlen vesztesége származott”, részben az iparűzési adó megvonásából. Dobó szerint Tapolca stabil és erős, „felelősségteljes gondolkodással” tervezték meg a beruházásaikat, amire több példát is látni a városban. A település leginkább a turisztikai jellegű projektekhez szeretne több támogatást. A város közbiztonsága alapvetően rendben van, csak a dizájnerdrogok terjedése okoz olykor gondot.

„Nem osztanám fel fideszesre, MSZP-sre, jobbikosra a választókat” – válaszolta arra a felvetésre Dobó Zoltán, hogy a köztudat jobbikos városként tartja számon Tapolcát. Többször hangsúlyozta, nem akar elmerülni az országos politikában, a helyiekért akar dolgozni helyben, „én barátokat kívánok gyűjteni” – vallotta meg krédóját. A helyi Fidesz-szervezettel korábban rossz volt a viszonya, most inkább „neutrális”. Arról, hogy Fenyvesi Zoltán helyett Navracsics Tibor indul Fidesz-színekben, azt mondta, ez egy érthető stratégiai döntés volt, számára azt jelzi, hogy ők maguk sem voltak megelégedve Fenyvesi teljesítményével. Navracsics esetében szerinte „kétségtelen, hogy fajsúlyos személy mind a pályafutását, mind a felkészültségét tekintve”. Mindenesetre szerinte szoros verseny bontakozott ki Navracsics és az összellenzéki jelölt, Rig Lajos között:

Egyik oldal sem tudná elintézni egy vállrándítással, ha a számára elérhető maximális szavazatot nem lenne képes megszerezni.

Mivel az ellenzék aktivisták számában nem tudja felvenni a versenyt a Fidesszel, oda kell koncentrálniuk, ahol sok szavazatot tudnak elérni: a városokra és a nagyobb községekre. Dobó szerint az országos politikában évről évre rosszabb a kommunikáció, erősödik a társadalom morális válsága, mélyülnek az árkok az oldalak között. De újból elmondta, őt a város érdekli, nem az országos politika. A globális gondolkodás és a lokális cselekvés híve. Ahogy fogalmazott:

Én megmaradnék végvári kapitánynak minden előnyével és hátrányával együtt.

Sümeg

Ha már végvár, akkor a dicső várral rendelkező Sümeg következik. Végh László elvárja a leendő parlamenti képviselőtől, hogy segítsen a különböző pályázatoknál. Sümeg hendikeppel indult, a környező ipar és téeszek megszűnése miatt nagyon mélyről jött vissza a város, és ebben Fenyvesi Zoltán, a most búcsúzó képviselő is segített, hisz „olyan légkört alakított ki a megyei döntéshozóknál, hogy ők is belátták, Sümeg egy elmaradott térség”. Épp emiatt a város sok támogatásban részesült: megújult a centrum egy része, új körforgalmak és parkolók épültek/épülnek, a vár és a püspöki palota renoválást kapott, megoldották sok helyen a csapadékelvezetést, feltáró út és inkubátorház létesült az ipari parkban. Egy 14 milliárd forintos fejlesztési terve is van a városnak, Navracsics Tibor meg is kérte Véghéket, hogy aktualizálják, aztán majd lehet folytatni.

Végh szerint „Tibortól az lenne a legnagyobb segítség, ha minden erejét latba vetné”, hogy egy „kifejezetten Sümegnek szóló fejlesztésekből” álló csomag létrejöjjön, hasonló a Modern Városok Programhoz.

A központ vár alatti részét (Szent István, Kisfaludy, Udvarbíró terek) felújítanák, és Tapolcához hasonlóan Sümeg is még jobban rástartolna a turizmusra. Szükség lenne még több körforgalmú csomópontra, akár a várost elkerülő 84-es főúton is, no meg a 8-as főút – Ajkán is hőn áhított – bővítésére.

Végh elmondta, elég puskaporos a viszonya a helyi ellenzékével, főleg Németh Szabolccsal és a 2019-es polgármesterjelölt Kovács Mihállyal. Szerinte ők behozták az országos politikát Sümegre, mocskolódó kampányt folytattak ellene. Szerinte Rig Lajosra mindez nem vet jó fényt. Ha már Rig, megemlítette, „úgy érzékelem, hogy az egész választókerületben elkopott alóla a szervezeti támogatás”, még a jobbikos fellegvárnak tartott Tapolcán is. Szerinte Sümeget hozni fogja a Fidesz mintegy 55 százalékos fölénnyel, de akár a körzetet is. Helyben szinte mindig jobboldali győzelmek születtek. A Fenyvesi–Navracsics-cseréről azt mondta, „ez egy jó döntés volt a Fidesz részéről”, szerinte elképzelhetetlen, hogy Navracsics a „maga súlyával” ne nyerjen. 2006–2010 között többször találkozott vele, és így fogalmazott:

se előtte, se azóta olyan penge frakcióvezetője nem volt a Fidesznek.

Ha mégis Rig Lajos nyerne, akkor „nagyon szomorú lennék” – szontyolodott el a polgármester, aki szerint Rig 2015–18 közötti parlamenti képviselősége alatt sem ment flottul a közös munka, egy pereskedésbe fulladt csatornázási projekt (a Venturi-ügy) miatt például nem a város és a térség mellett állt ki a képviselő, hanem a vállalkozó mellett. Rig szerinte csak az egészségügyi témákon lovagol, a kampánya pedig sárdobálásból áll, „itt a városban és közvetlen környékén, úgy érzem, Rig Lajosnak nincs esélye”. Ellenben realista is tud lenni, szerinte „hirtelen meg tud változni az emberek hangulata”, szóval bármi történhet. Az egész országban Fidesz-győzelmet vár (ha nem is kétharmadosat), ha nem az lesz, akkor egy „abszolút alkalmatlan vezetés” kerül kormányra, és

akkor ínséges idők jönnek Sümeg számára mindenképpen.