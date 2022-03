Kampányhajrá: Karácsony sima libája, Navracsics földje és kavarása, és a titokban érkező Orbán

A választás előtti utolsó teljes hétvégén az ajkai-tapolcai választókerületben követtük a jelölteket. Megnéztük pénteken, hogyan beszél a főpolgármester az ajkai promenádon az ellenzéki Rig Lajos mellett, és hogy milyen egy Róna Péterrel fűszerezett kampányest a Jobbik fellegvárában, Tapolcán. Aztán szombaton a fideszes Navracsics Tibor nyomába szegődtünk: vaddisznópörkölttel és folklórral szegélyezve adtak át egy kultúrpajtát Kővágóörsön, majd Rigács szabadszájú polgármestere mutatta meg, milyen egy politikai standup-komédia. Orbán Viktor révfülöpi fellépésére viszont nem kaptunk meghívást.

Ajka: Karácsony, szirének, kalózmóka

Hála a bedugult M7-esnek, pár perc késéssel futottunk be Ajkára, a Zenit áruház mögötti kis térre, a 30 ezres város sétálóutcájára. Így a szocialista városvezető, Schwartz Béla nyitóbeszédéről pont lecsúsztunk, de a jobbikos Rig Lajosnak kampányoló Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert elcsíptük. Az összefogás fontosságáról beszélt épp, arról, hogy az ország újraegyesítéséhez először az ellenzék újraegyesítésére volt szükség, és ez a 2019-es önkormányzati választásra sikerült először.

„Itt Ajkán unalmas volt a polgármester-választás” – bókolt Karácsony, utalva az egyesületi színekben induló Schwartz majdnem 65 százalékos győzelmére. Elmondta még, hogy a kormány bünteti az ellenzéki településeket, Budapest pedig nem akar többet kivenni a közösből, mint ami jár. Sőt, Karácsony jóban van falusi polgármesterekkel is.

Nem igaz, hogy ellentét van Budapest és a vidék között. Egy túrót!

Szerinte a kormány megosztó politikája akarja csak ezt elhitetni.

Beszélt még arról, hogy a mostani menekültválság idején nem tesz semmit az állam, bezzeg „ott van a magánéletünkben, a hálószobánkban”. Kiderült, hogy Riggel eddig háromszor beszélt telefonon, és jól kijöttek, hiszen „ő olyan ember, aki szolgálatra jelentkezik”. Azt kérte, mindenki győzze meg ingadozó ismerőseit, menjenek el szavazni április 3-án, tudva, hogy a szavazólapon

az ellenzéki lista elöl van, nem hátul

– fordította át a Fidesz kampányszövegét.

Rig az összegyűlt 150-200 fős közönség előtt dettó elmondta, a közös ellenzéki lista is az első helyen lesz a szavazólapon, az ő neve is, ezzel végeredményként is kiegyezne. Ezután az aláírásgyűjtés sikeréről beszélt, első nap 2000 szignó jött össze a szükséges 500 helyett, meg arról, hogy „sikerült elérni a legkisebb falvakban élőket is”. Kedvelt szófordulatát is elővette, miszerint „sziréni hangok” fognak szólni a kampányhajrában a kormány részéről, amik ígérgetnek, sőt

bizonytalan biankó csekket próbálnak lenyomni az emberek torkán.

Szerinte nem az ellenzék akar magánegészségügyet, az állam terelte ebbe az irányba az embereket, például a végtelen várólistákkal. Ki járt magánrendelésen mostanság? – kérdezte a jobbikos politikus, mire szórványosan pár ajkai feltette a kezét, Rig ezt 30 százaléknak értékelte. Végül elmondta, ő helyben él, „engem nem havonta fognak elkapni egy fogadóórára” – ezzel a nem a körzetben lakó fideszes riválisra, Navracsics Tiborra utalt.

Schwartz polgármester beszélt még pár szót a mozgósítás fontosságáról, majd a kampány dacára kiadta az életigenlő ukázt:

közben élvezzétek az életet!

A rendezvény 20-30 perc alatt lement, mi pedig gyors szondázásba kezdtünk, ami alapján minden megkérdezett célirányosan jött az eseményre, és nem feltétlenül csak Karácsony miatt. Volt, aki a főpolgármestert túl szelídnek tartja, mondván, „harapósabbnak kell lenni a fideszes propagandával szemben”, egy hölgy pedig elejtette, hogy fideszes ismerősei „vörösszemű kommunistának” tartják őt. Schwartz, Karácsony és Rig eközben elsétált a városházára egyeztetni.

Karácsony: Ez sima liba lesz „Ez egy teljesen ellenzéki körzet”, 2018-ban is kevés híja volt Rig győzelmének – mondta a Schwartz-cal való tárgyalása előtt lapunknak Karácsony, hozzátéve: Ajka balos, Tapolca jobbikos, úgyhogy „ez sima liba” lesz. Szerinte Navracsics is tényként kezeli, hogy el fogja bukni a körzetet, „nem az a hangulat lengi körbe a nyilatkozatait, mintha biztos lenne a győzelmében”. Már 2018-ban is ellenzéki többség lett volna, csak nem volt összefogás, a pártok ugyanis külön nem érdeklik a szavazókat, „az egység, ami megmozgat embereket” a főpolgármester szerint. Úgy véli, a kisebb településeken nagyobb az információs buborék, de most nagyobb az ellenzék mozgósító ereje is, kipukkadhat a buborék, így a tapolcai körzet mellett az országos győzelem is meglesz az optimista Karácsony szerint.

A városháza túloldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt rendezett fura performanszt Sándor Balázs, a 21 éves egyetemista képviselőjelölt szervezésében. Kétfarkús ingyen sörré matricázott dobozos lágert osztogattak, miközben egy kalóznak öltözött úr gyerekműsort adott elő guruló csónakkal, ördögbotokkal, némi vízzel és életlen késekkel. Többen megálltak nézelődni, köztük egy nő is, aki egy méretes, fehér, láncos pórázra kötött nyulat tartott, lenyomva a rémült állat fülét.

Egy háromgyerekes apuka elmondta nekünk, hogy kétfarkús passzivista lett, a két nagy tömbből kiábrándult, „ezek már eleget loptak”, a családi pótlék sem emelkedett, a kutyapártiak pedig legalizálnák a füvet.

Tapolca: államcsődveszély és a jobbikos lándzsahegy

A balos Ajka után a jobbikos fellegvárnak számító Tapolcára ment tovább Rig és kampánycsapata. A helyi Tamási Áron Művelődési Központ egyik termében, úgy 80-90 ember előtt tartottak előadást: a jelölt mellett Róna Péter közgazdász, az ellenzék köztársaságielnök-jelöltje, valamint Brenner Koloman, az Országgyűlés jobbikos alelnöke, soproni politikus jelent meg.

Róna Navracsicsot idézte lapunkból, aki szerint a kormány jól kezeli a mostani válságot. A közönség kuncogott, Róna meg lecsapta a labdát: „ez történelmi tévedés”. Szerinte az ország elszigetelődött, Orbán Viktor szuverenista politikája kudarcra van ítélve, nem jön uniós pénz, nem lesznek az országnak barátai, márpedig mindez kelleni fog az államcsőd elkerüléséhez. 400 forint feletti forint-euró árfolyamot és 12 százalék feletti inflációt vetített előre.

Eladósodik az állam, sok háztartás és vállalkozás, így ha Márki-Zay Péter alakít kormányt, a válsággal kell majd foglalkoznia, nem egy hagyományos gazdaságpolitikát építenie. Probléma még Róna szerint, hogy az ipar és a mezőgazdaság nem tudta kitermelni azt a tőkét, ami a modernizáláshoz szükséges, miközben Orbán a multikat tolja, amik alig adóznak.

Brenner szerint történelmi lehetőséget hagyott ki Orbán, konjunktúra idején kormányozhatott, mégis Szegedről Romániába járnak át dolgozni, Sopronból meg Ausztriába vásárolni a magyarok, hiszen jobb és hasonló árú az élelmiszer.

Egy egypárti kommunista diktatúrában nőttem fel, és nem akarok egy fideszes egypárti diktatúrában meghalni

– fakadt ki.

Brennernek szimpatikus Navracsics Tibor, de „történelmi bűne, hogy kiszolgálja a Fideszt”, például az egyetemek alapítványi formába szervezésével. A jobbikos képviselő „tudás- és értelmiségellenes” politikával vádolta a kormányt, még Matolcsy György jegybankelnököt is idézte, aki szerint nem vasba és betonba kellett volna önteni az uniós támogatásokat, hanem kiművelt főkbe. Szóba került a tanárhiány, a sok funkcionális analfabéta tizenéves és a multiknak képzett munkaerő, majd nemzeti egységkormányt emlegetett célként – tette ezt azért, mert a fideszes médiában baloldali tömbként szokták meghatározni az ellenzéket.

Rig Lajos hamar rátért szakterületére: az egészségügyre. Kevesen jelentkeztek, amikor azt kérdezte, ki elégedett a helyi és országos ellátással. Sorolt helyi ügyeket, a Tapolcáról elvitt mentőautót, az ajkai fertőző osztály kálváriáját, a tapolcai kórház csak papíron létező 15 belgyógyászati betegágyát, persze az ígérgető „sziréni hangok” itt is előkerültek. Ő maga helyben ausztriai szintű ellátást szeretne, a kisebb kórházakba egynapos műtétekkel, profi diagnosztikával, ami tehermentesíthetné a leterhelt keszthelyi és veszprémi kórházat.

A közönség is feltehetett pár kérdést, az elsőt maga Dobó Zoltán polgármester: hogyan fogják Orbánék eladni a gazdasági visszaesést, ami várható? Róna szerint „óriási, hazug tákolmány” a kormányzati narratíva, a fideszesek nem is hinnék el, hogy visszaesés jön. „Soha ilyen tragikus helyzetben ezt az országot nem láttam” – magyarázta, hozzátéve, hogy történelmi katasztrófa közeleg, ha nem lesz kormányváltás.

Az ukrajnai helyzet is szóba került, egy bácsi a kárpátaljai magyarok elnyomásáról beszélt, mire Róna ruszin felmenőit emlegetve válaszolt, illetve úgy vélekedett, tárgyalni kell az ukránokkal, nem kioktatni őket, mint a kormány teszi. A bácsi nem engedte el a témát,

kárpátaljai ismerőseire hivatkozva a „megérdemelték az ukránok” fonalat vette fel, mire az ellenzéki politikusok egy emberként tiltakoztak, hogy ezt a témát nem kéne folytatni, különben is egy háborúnak csak vesztesei vannak.

Rig végül azzal köszönt el, hogy le kell váltani a kormányt, és hogy ő „csak a lándzsa hegye” az utolsó döféshez.

Kővágóörs: kavarógép, nyenyere, szalagátvágás

Több tábla is hirdette a Botond Pajta átadását, ami Csúri Ákos újságíró (a Kőfeszt nevű káli folklórfesztivált is szervező Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány alapítója) révén valósulhatott meg. A helyszín a Káli-medence, Kővágóörs. A pajta a Kőfeszt és más helyi mulatságok helyszíneként fog szolgálni, egyfajta tágas színpad, amit az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 projekt büdzséjéből ácsoltak össze. A szalagátvágásra Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár mellett Navracsics Tibor is hivatalos volt, aki amellett, hogy a körzet fideszes képviselőjelöltje, az EKF-év kormánybiztosa is. Navracsics kampánya amúgy is erősen összefonódott a kormánybiztosi munkájával: sok átadásra, szalagátvágásra, bokrétaünnepre hivatalos, a polgármesterek szívesen mutatkoznak vele.

Szép napos időben futott be Kővágóörsre a volt miniszter és uniós biztos, aki ingben, farmerben vetette bele magát a sűrűjébe: nekiállt a bográcsozáshoz elengedhetetlen krumplipucolásnak és szeletelésnek. „Kis tehetségű vagyok a konyhában, de nagy szorgalmú”, az alapvető konyhai műveletekkel boldogul – mondta.

Eközben Csúri átküldte a megjelent népzenészeket, dudást, tekerőlantost a közeli Andriska Pékbisztróba – ami nemrég vitába keveredett szomszédaival –, hogy invitáljanak onnan közönséget az egész napos műsornak. A zenészek később egy négytagú családdal jöttek vissza, elkészült lassan a vaddisznópörkölt, és megérkezett egy szűrbe öltözött csoport is.

Navracsics közben befejezte a krumpli szeletelését, egy méretes lavórt tele vízzel és krumplival maga cipelt az egyik kondérhoz, majd közösen fogta a méretes fakanalat két férfivel, akik felügyelték az egyik pörköltet. „A 24 majd megírja, hogy Tibor a kavarógép” – ment közben a viccelődés.

Egyre több családot vonzott be a pörköltillat és/vagy a nyenyereszó, mire elkezdődött az ünnepélyes átadás. Választási kampányról, politkáról eddig alig esett szó, és a pajtaátadáson is mértékkel. Fekete Péter azzal kezdte, hogy ilyen alkalmakra szeret tárgyakat kölcsönkérni múzeumoktól, „amiket a hírekkel ellentétben vissza is viszek”. Ezúttal egy, az 1930-as évekből származó míves könyvtartó ládikát hozott, és azon elmélkedett el, bezárjuk-e a tudást. A válasza: inkább megvédik és bővítik a tradíciókat. „Dicsőség annak, aki színpadot teremt bárminek, ami érték” – mondta, majd megköszönte Navracsicsnak, hogy elviszi a világba az itteni értékeket, és idehozza az EKF-projekttel világot.

Navracsics nem állt neki kampányolni, hanem arról beszélt, mennyire magától értetődő volt, hogy Veszprém a Bakony–Balaton régióval együtt pályázik a kulturális főváros címére, hiszen önmagában a város nem értelmezhető, csak a környékével együtt. „Hisszük, hogy Európa Kulturális Fővárosa Kővágóörs is” ezzel a pajtával, ahol majd lehet ismerkedni, szerelmeket szőni is akár, mondta.

Ezután jöhetett a szalagátvágás: Horváth Dezső független polgármester, Navracsics és Fekete felsorakozott, de nem volt ollójuk. Valaki aztán gyorsan kerített egy narancssárgát, „az vág a legjobban”. A polgármester címezte Navracsicsnak a nap első igazán kampányba illő mondatát:

bízom benne, hogy nyolc nap múlva már országgyűlési képviselői minőségében lesz itt velünk.

Zárásként ajánlotta a bográcsban főtt pörkölteket és gulyást, a langallót és a püspökség által megáldott bort. Navracsicsék azonban hamar felkerekedtek, és velük együtt mi is továbbmentünk a kampánynap második állomására, Rigácsra.

Rigács: standup, tarhonya, kakaó

Ha létezik ilyen, még oldottabb hangulat fogadott minket a 200 fős, Veszprém és Vas megye határán, Sümegtől 9 kilométerre fekvő faluban. Kertész-Bakos Ferenc polgármester (akinek áldoktorijáról és egyéb ügyeiről korábban írtunk) épp sztorizott egy nevető csoport közepén, melyben ott volt Fenyvesi Zoltán, a térség leköszönő fideszes képviselője is. A derültség oka az volt, hogy a polgármester állította, felhívott egy török potentátot azzal, hogy mivel pár száz éve az oszmánok lerombolták Rigácsot, kompenzálni kellene a falut. „Volt nagy csend a vonal végén” – írta körbe a török reakciót, de hozzátette, egy emlékpark létesítésében kiegyeztek, sikerült a csíny.

Rigács pici, nehéz helyzetű falu, ahol óriási a polgármester ázsiója. Nekünk is megmutatta, mennyi élelmet, piperét és ruhát tud beszerezni, például áruházláncoktól a szegény falusiaknak, akiknek kisgépkezelői tanfolyamot is szerveztek. Most először rendeztek családi napot, de a mosolygó Kertész-Bakos szerint „ennek semmi köze a kampányhoz”. A falubeliek megvendégelésére egy nagy kondér pásztortarhonyával, üdítővel és – a kétfarkúak örök választási ígéretét megvalósítva – ingyen sörrel készültek rá. A faluház nagytermében két hosszú asztalt terítettek meg, ide ültek le a helyiek ugyanúgy, mint Navracsics és stábja.

Kusturica-filmbe illő dzsembori következett, aminek során a szabadszájú faluvezető politikai standup-előadást tartott, miközben mindenkit evés-ivásra buzdított. Sümegről befutott a rendházat vezető Reisz Pál atya, és a továbbra is revíziót vizionáló Raffay Ernő történész is. Kertész-Bakos meg is kérdezte a járványügyi okokból maszkban jövő egyházfit:

te most AIDS-es vagy?

Viccelődve beszélt arról is, hogy „a Fideszben milyen jól lopnak”. Persze nem a korrupciós ügyekre gondolt, a fejlesztéseket kezdte el sorolni ironikus megjegyzés után. Közben a teremben egyre nagyobb lett a zsivaj, gyerekek, felnőttek, idősek egyszerre beszélgettek és falták a bográcsételt. Egy picit nem figyeltünk oda, a polgármester már azon kesergett, hogy a 2004-es uniós csatlakozáskor nem volt magyar cég, ami autópályát tudott volna építeni, így nyugatiak vitték el a projekteket. Ezért magyar vállalkozókat kellett később helyzetbe hozni. Ő maga hozta fel Mészáros Lőrinc nevét (egy srác itt felkiáltott: „Lölő!”), azzal, hogy „ő egy intézmény”. Szerinte egyesek csak

azért mondják, hogy lopás van, mert nem férnek oda.

Ő viszont úgy látja, hogy akár fideszes, akár DK-s valaki, ha lop, akkor „vezetőszáron viszik el”. Nem ment messze példáért: a szomszédos Megyer polgármestere is lebukott. Aztán a környék képviselőjelöltjeiről beszélt a falu vezetője. A kicsikkel kezdte, miért nem szavazna rájuk: a Mi Hazánk például az 500 aláírást se gyűjtötte össze. Egy fordulattal aztán a gyermekvédelminek nevezett népszavazásra tért ki, kifejezve kissé szélsőséges véleményét:

itt nem élnek melegek, amúgy is csak a kakaó meleg, ezek buzik.

Aztán folytatta a jelöltek ekézését, mondván, a kétfarkús Sándor Balázsék plakátot se tettek ki a faluba (később aztán elmondta nekünk a polgármester, hogy négy éve még ő is a Kutya Pártra szavazott), Takács Lajos független jelölttel meg az a baja, hogy nincs értelme a parlamentben frakciókon kívül politizálni. „Maradt Lajosunk meg Tibor” – utalt Rigre és Navracsicsra. Szerinte előbbi „az összes tehetségét arra költi”, hogy másokat sarazzon, ő pedig ilyen emberre szavaz. Ellenben

Navracsics Tibor rigácsi, itt a földje, rajta parkol a könyvtáros.

Ez nem vicc, a fideszes politikus tényleg megvette a faluház melletti üres földdarabot. Kertész-Bakos dicsérte a leköszönő képviselőt, Fenyvesi Zoltánt is, még egy oklevelet is átadott neki, amiért pályázatokkal „amit a falunak adni lehetett, azt mind elhozta”. Az oklevélben tiszteletbeli rigácsivá avatta a leköszönő honatyát. Fenyvesi nagy mosollyal vette át a mikrofont, és így szólt: „Megtisztelő, hogy Tibor mellett én is rigácsi lehetek.”

„Rohadt sok sör maradt, ezt meg ki issza meg?” – kérdezte a rendezvény végén a polgármester, minthogy Navracsics és csapata rohanva folytatta kampánykörútját, és hamar elhajtott.

Még Kővágóörsön megtudtuk, hogy a négyállomásosra tervezett turné következő, sümegi helyszínét rejtélyes okból törölték. Rigácson aztán Navracsics stábja telefonálgatásba kezdett, de csak a nap végén egy Facebook-posztból derült ki, hogy miért inaltak el gyorsan: azért, hogy a független sajtótól mentesen kampányolhassanak egyet a titokban érkező miniszterelnökkel Révfülöpön: