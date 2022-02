ATV: Baja Ferenc 30 millió forint kenőpénz kaphatott, az MSZP pártalapítványának elnöke tagad

Naponta bukkannak fel az újabb nevek Fuzik Zsolt vallomásában. Horváth Csaba, Tóth Csaba, Molnár Zsolt után most Baja Ferenc került elő kenőpénzzel összefüggésben.

Az atv.hu megszerezte Fuzik Zsolt – a BKV és a CBA volt informatikai vezetője – gyanúsítotti vallomásának egyes részleteit. Eszerint a költségvetési csalással gyanúsított férfi 2021 őszén vádalkut kötött a nyomozókkal és több általa ismert, politikusokat érintő bűncselekményről is beszámolt.

Fuzik Zsolt az atv.hu birtokába került vallomása szerint Molnár Zsolt és Fuzik találkozóját megelőzte egy kapcsolatfelvétel Fuzik és a veterán szocialista politikus, Baja Ferenc, az MSZP pártalapítványának, a Táncsics Alapítványnak a kuratóriumi elnöke között. Molnár és Fuzik állítólagos találkozójáról korábban írtunk:

Fuzik vallomása szerint 2019. június 20-án, 25-én, július 2-án és 17-én is találkozott Bajával. A gyanúsított kihallgatása során azt állította, hogy 2019. nyarán „Baja Ferenc jelezte” neki, hogy a BKV-SYS IT Services Kft. által megnyert BKV-tenderről szeretne vele beszélni Molnár Zsolt, akit Baja – ha hihetünk Fuziknak – „nagyon fontos személynek” nevezett, akivel „kötelező megállapodni”. Baja Ferenc – legalábbis ezt állítja a vallomás – 30 millió forintot kért Fuzik Zsolttól, és ő jelezte neki – szintén a gyanúsítotti vallomás szerint – , hogy Molnár Zsolt pedig 40 millió forintot kér „a szerződés meg nem támadására”. Ez a 30 + 40 millió forint Fuzik szerint „egy két éves díj” volt, amely 2019. július 1-től 2021. július 1-ig „tart”. Molnár Zsolt tagadta, hogy bármilyen pénzt vett volna át Fuzik Zsolttól.

Baja Ferenc az atv.hu-nak kategorikusan cáfolta Fuzik Zsolt állításait. „Nem tudom, Fuzik Zsolt miről beszél, hozzám semmilyen hatósági megkeresés nem érkezett” – nyilatkozta lapunknak a volt államtitkár, a Táncsics Alapítvány kuratóriumi elnöke. Baja Ferenc hozzátette: „Több alkalommal találkoztam Fuzikkal, aki megpróbált meggyőzni arról, hogy a SYS Kft. alkalmas a BKV informatikai feladatainak ellátására. Ezt én akkor is, most is és mindig is vitattam” – hangsúlyozta Baja Ferenc. „Nem tartottam jó konstrukciónak, hogy egy kis cég nagy alvállalkozókkal szolgálja ki a BKV informatikáját. Erről Fuzik Zsolt nem tudott meggyőzni se akkor, se később” hangsúlyozta Baja Ferenc az atv.hu-nak.

„Furcsállom, hogy szivárogtatáson keresztül manipulálják a közvéleményt, viszont azt határozottan megerősítem: soha semmilyen formában sem egyetlen forintot, se más kedvezményt nem fogadtam el, nem kértem és nem kaptam, viszont arra büszke vagyok, hogy a Fuzik Zsolt nevével fémjelzett cég tevékenységét mindig bíráltam, bírálom és bírálni is fogom.”