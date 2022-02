Márki-Zay: Egésszégügyi okok miatt volt tagcsere a választási bizottságban, ami a hódmezővásárhelyi jegyző lemondásához vezetett

Korábban megírtuk, hogy keddi hatállyal lemondott tisztségéről Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely jegyzője, a jegyzői jogkörben ezentúl Karsai Éva aljegyző jár el, közölte közösségi oldalán a város polgármesteri hivatala.

Márki-Zay Péter polgármester elfogadta a felmondást, és közölte, hogy szerinte azért döntött így, mert nyomás alá helyezték a választási bizottság tagjainak kiválasztása miatt.

A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezetének az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint viszont Tatár Zoltán jegyzőnek, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének lemondásával „egyértelműen bebizonyosodott, hogy Márki-Zay Péter és politikai közössége befolyásolni, manipulálni akarta a helyi választás lebonyolításáért felelős testület összetételét és munkáját”.

Tatár Zoltán a jogszabályoknak megfelelően javaslatot tett a közgyűlésnek az országgyűlési egyéni választási bizottság tagjaira, majd az eredeti előterjesztését az utolsó pillanatban módosította, és egy köztiszteletben álló tanárnő helyett a választáson jelöltként induló Márki-Zay Péter ügyvédjének lányát javasolta tagnak – írta a Fidesz helyi szervezete.

A Hódmezővásárhelyi önkormányzat mostani közleményében viszont az szerepel, hogy a cserét egészségügyi okok indokolták, Tatár Zoltán pedig most ugyan a szabadságát tölti, de később vissza fog térni az önkormányzathoz valamilyen más munkakörben.

Azt is közölték, hogy Márki-Zay Péter polgármester soha nem gyakorolt politikai nyomást munkatársaira, jelzi ezt az is, hogy a jelenlegi 13 középvezetőből 10 a város fideszes vezetése idején is a hivatalban dolgozott.

Szerinte érthetetlen a választási bizottság összetétele körüli elégedetlenség, hiszen az eredetileg javasolt három tag fideszes, a VB elnöke az a Szemző Margit ügyvéd lett, aki a Fidesz ügyvédje, és a mondvacsinált okokból tett feljelentéseket követő perekben éppen a fideszeseket védte vele szemben, mondja Márki-Zay.

Az, hogy az egyik javasolt VB tag a testületi ülés előtt jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottság munkájában, és ezért egy nem fideszes jelöltről szavaztak, nem kellene ennyire kiborítsa Lázár Jánost, hogy a lakájmédiáját vagy a város előző címzetes jegyzőjét uszítsa rá a témára.

– közölte.