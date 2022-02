Iványi: Felsorolták, miket vittek el, csak azt nem mondták meg, mit kerestek

Miközben tizenkét milliárddal tartozik a magyar állam ennek a szervezetnek, rájük küldik a NAV-ot – mondta Jámbor András ellenzéki képviselőjelölt a Dankó utcába eset hatra szervezett tüntetésen, amely azért szerveződött, mert a reggeli órákban a NAV akcióba kezdett a hajléktalanokat segítő Oltalom Karitatív Egyesület Józsefvárosi telephelyén.

Tudjuk, ogy mi történt Iványi Gáborék egyházával, mondt a Pikó András, aki szerint a hatalom bűnei miatt most Iványiékat teszik bűnösseé. Értük is ki kell álni a polgármester szerint a gonosz bántalmazó hatalom ellen.

Azért a reményért állunk ki, hogy egyszer az Iványi gábor által képviselt humánum áthatja ezt a világot,

mondta a Pikó András.

Lukácsi Katalin az Egységben Magyarországért egyházügyi felelőse is megszólalt, ő azt mondta, hogy a kormányról egyértelműen bebizonyosodott, hogy egyházellenes politikát folytat.

A Jobbik szónokai ugyancsak a kormányt tették felelősé azért, hogy ellenségként mutatják fel azokat, akik az elsesetteket segíti.

Eközben Völner Pál bent ül a parlamentben, és segíti köztársasági elnöknek megválasztani Novák Katalint, montda a jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita.

Álnok és képmutató az a kormány, amelyik a kereszténység nevében lehetetlenné teszi azoknak az értékeknek a múködését, mint amelyeket Iványi Gábor és munkatársai képviselnek, mondta a DK-s Arató Gergely.

Schmuck Erzsébet a délutáni tüntetésről is beszélt.

Ki kell állnuk azokért az alapítványokért, amelyeknek a célja a szegénység felszámolása, az elesettek segítése,

mondta. Szerinte nem ezek ellen kellene büntetőeljárást folytatni, hanem az olyanok ellen, mint Mészáros Lőrinc, akik az „emberek húsán és zsírján” gazdagodnak.

Gurmai Zita országgyűlési képvislelő arról beszélt, hogy a reggeli NAV-razziát nem is egy, hanem két határozat alapján történt. A NAV-ot már tavaly is bevezette a kormány iványiék ellen, teljesen feleslegesen, hiszen a vérehajtók semmilyen értéktárgyat nem tudott lefoglalni.

Donáth Anna a pódiumra lépve jelezte, hogy épp most viszik ki a lefogflalt iratokat és eszközöket a NAV tisztviselők, és arra kérte a tömeget, fejezzék ki véleményüket.

A lehető legtöbbet akkor tudunk segíteni Iványi Gábornak és az Evangéliumi Testvérközösségnek, ha itt vagyunk, és kiállunk mellettük,

mondta Donáth Anna.

Iványi Gábor az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze a pódiumra lépve megköszönte a jelenlévőknek, hogy itt vannak, és megígérte, hogy ő is ott lesz, ha a jelenlévők közül bárki hasonló helyzetbe kerül. Iványi arra kérte a tüntetőket, hogy ne bántsák a NAV alkalmazottait, mert ők is csalaládosok. A vezető lelkész is két határozatról beszélt, és azt közölte, hogy a NAV-osok több helyszínen folytattak kutatást, aztán felsorolta azokat az intézmenyeiket, amelyekkel összefüggésben az iratokat és eszközöket lefoglaltak, ezek között vidéki intézmények, iskolák, idősek otthona is szerepelt.

Felsorolták, hogy miket vittek el, csak azt nem mondták meg, hogy miért,

mondta Iványi Gábor, hozzátéve, hogy nincs benne a határozatban, hogy hogy mit keresnek. A vezető lelkész azt mondta, több alkalonmmal kaptak a munkatársai olyan leveleket a NAV-tól amelyekben arra kérik őket, jelentsék fel őket. Ezért később, mint mondta, írtak is a NAV-nak.

Olyan országban szeretnénk élni, ahol nem éjszaka hoznak törvényeket, ahol nem küldik rá a biztonsági őröket, NAV-alkalmazottakat a politikia ellenfeleikre,

mondta Iványi. A vezető lelkész azt elismerte, hogy a NAV-val szemben van hátralékuk, ami

Amikor ápriliusban arra ébredünk, hogy a Kossuth Rádióban más is megszólalhat, és azt halljuk, hogy a Márki-Zay Péter által vezetett kolaíció győzött, akkor be tudjuk fizetni a hátralékainak.

A NAV Orbán viktor lelkiismeretét kereste,

mondta a tüntetésen Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. hozzátette:

Ma Iványi Gábor a magyar nemzet lelkiismerete.

Hétfő reggel nagy erőkkel szállta meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) a hajléktalanokat segítő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit. A Párbeszéd a hírre ragálva szolidaritási demonstrációt hirdetett délután három órára. Iványi Gábornak a helyszínről származó értesülések szerint napközben egy temetésre kellett mennie, és miután visszaért a Dankó utcába, nem tudott bejutni az egyesület és egyház épületbe. Kéőbb aztán pattanásig feszült a hangulat a Dankó utcában, ahol az újságírók és fotóriporterek az ablakon, Iványi és három országgyűlési képviselőnő, valamint egy EP-képviselő végül a kapun át jutott be a területre. A képviselők és Iványi is tájékoztatást kértek arról, hogy milyen határozat alapján járt el NAV, tekintve, hogy a vezető lelkész állítása szerint az erre vonatkozó irat bemutatását a hatóság megtagadta. A NAV tisztviselői a helyszínen azt közölték, hogy a sajtó képviselőinek jelenlétében nem adhatnak tájékoztatást sem Iványinak sem az egyébként arra jogoult képviselőknek. Délután négy óra körül aztán tucatnyi rendőr jelent meg a helyszínen, és távozásra szólították fel a sajtót.