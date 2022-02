Árstop: van, aki egyszerre hét benzinkutat lesz kénytelen bezárni

Pénteken valószínűleg bezárja hét benzinkútját a Concordia-Trans Kft., miután kiderült, hogy aznaptól a Mol jelentősen növeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – mondta a G7-nek a cég ügyvezetője. Mivel az egyes kisebb kutak a dízelért már eddigi is többet fizettek, mint amennyiért eladhatták, mostantól pedig a 95-ös benzinnel is ez lesz a helyzet, a nem nagy hálózatokhoz tartozó, úgynevezett fehér kutaknál tömeges bezárás jöhet.

A G7 cikkében el is magyarázza, hogy mi a probléma: a kiskereskedők a nagykereskedőktől veszik az üzemanyagot (például a Moltól). A nagykereskedelmi árban benne van az üzemanyag-specifikus adók nagy része és a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek fizetendő literenként néhány forintos összeg is. Ezen felül vannak további költségek is, például az üzemanyag eljuttatása a kútra, az alkalmazottak bére, a nem feltétlenül üzemanyag-specifikus adók, a technikai előírások miatti költségek. Ezeket alapvetően a nagykereskedelmi árra rakódó kiskereskedelmi árrésből fedezik, de ez már az elmúlt hetekben se nagyon létezett, mert a nagyker árra nem vonatkozik a 480 forintos árstop.

A hírportál arról eltérő véleményeket hallott, hogy a nagyker ár feletti kiadások milyen mértékűek, de az általános álláspont az volt, hogy még a leginkább fapados kutakon is több mint 10 forint literenként, ennyit pedig nem tudnak kigazdálkodni.