Otthagyták a páncélszekrényt a budai sorozatbetörők, mert túl nehéz volt, tízmillió lapult benne

Elfogták a rendőrök azt a négyfős bandát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hat lakásba is betörtek a főváros különböző kerületeiben. A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás gyanúja miatt indított eljárást ellenük. Az elmúlt hónapokban zárt ajtókat felfeszítő, vagy csak berúgó betörők bűnlajstroma azonban nem csak az elfogás miatt lesz emlékezetes.

A BRFK beszámolója szerint a tolvajok általában „kettesével” követték el a bűncselekményeket, összesen hat lakásba törtek be, ahonnan többnyire laptopokat, ékszereket és különféle műszaki cikkeket vittek el. De betörtek egy irodaházba is. Megtalálták a páncélszekrényt is, de nem tudták kinyitni, és mivel túl nehéz volt, ezért elvinni sem. Ezért aztán ott hagyták a benne lévő tízmillió forinttal együtt.

A rendőrök azonosították a bűncselekmények feltételezett elkövetőit, és a 32 éves H. Bélát, valamint a 48 éves A. Lászlót és az 50 éves Sz. Zsigmondot is elfogták. A negyedik betörő ellen elfogatóparancsot adtak ki. Az elkövetőket őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.