Hazakísérte az alkoholtól rosszul lévő szomszédot, de bár ne tette volna

Kifosztás és közokirattal visszaélés miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége azzal a harmincas éveiben járó nővel szemben, aki elvette az ittassága miatt magatehetetlen ismerőse értékeit.

A sértett tavaly szeptemberben a nő és családja által lakott ingatlanban italozott, amikor az elfogyasztott alkoholtól rosszul lett. A nő ekkor hazakísérte és ágyba fektette a néhány háznyira lakó személyt, azonban mielőtt távozott volna, még gondosan átkutatta a lakást, és elvitte a magatehetetlen szomszédja mobilját, márkás sportcipőjét és személyes okmányait.

A nő azonban nem vette észre, hogy a szomszédja ugyan nem tudta megakadályozni a bűncselekmény elkövetését, de látta a történteket, és erről a másnap tett feljelentésében be is számolt a barcsi rendőröknek, akik a nőt elfogták és a mobiltelefont is visszaszerezték tőle.

Az ügyészség felfüggesztettet kért a bűnösségét beismerő nőre.