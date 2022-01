3 év 8 hónapot kértek a nőre, aki ivott és karambolozott a maradandó sérülést okozó balesete után

Maradandó fogyatékosságot okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés és ittas járművezetés miatt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség azzal a nővel szemben, aki három súlyos közlekedési bűncselekményt is elkövetett két évvel ezelőtt alkohol, valamint gyógyszerek hatása alatt. Egyik esetben egy zebrán szabályosan átkelő nőt ütött el, akinek maradandó sérülése keletkezett.

Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy három év nyolc hónap börtönbüntetést, öt év közúti járművezetéstől eltiltást, és négy év közügyektől eltiltást kértek a vádlottra.

A nő 2020 január 27-én a déli órákban Kecskeméten a Nyíri úton bódult állapotban közlekedett járművével, amikor nem adott elsőbbséget egy zebrán kerékpárját áttoló asszonynak és elütötte. A baleset következtében a nő elesett, elveszítette az eszméletét és súlyos, életveszélyes koponya-, valamint maradandó károsodás visszamaradása mellett gyógyuló végtag sérüléseket szenvedett.

A gázoló szervezetében kisebb mennyiségű alkohol mellett központi idegrendszerre ható gyógyszerek is voltak, amelyek együttesen hátrányosan hatottak a vezetési képességre. A baleset azért következett be, mert a nő több KRESZ-szabályt is megszegett, amelyek szerint járművet az vezethet, aki nem áll a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá gyalogátkelőhelyet csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a járművezető meg is tudjon állni.

A nő a vele szemben foganatosított rendőri intézkedés és vezetői engedélyének helyszíni elvétele után ismét ivott, majd folytatta tovább az útját Soltvadkertre. Ittassága és bódultsága miatt azonban nem tartott kellő követési távolságot és belerohant az előtte haladó, kanyarodás miatt lassító személyautóba. Az ütközés következtében személyi sérülés nem történt, de mindkét jármű megrongálódott.

A sofőrnek azért is felelnie kell, mert néhány nappal korábban egy szalagkorlátnak ütközött ittasan. Az ügyészség 3 év 8 hónap börtönt kért a maradandó fogyatékosságot okozó sofőrre.