Elsőként az ÁSZ-elnök körözi le Matolcsy Györgyöt

Néhány éve még az összes állami vezető tisztségviselő irigykedve nézhette Matolcsy György ötmilliós illetményét, de hamarosan többen is jobban fognak keresni a jegybankelnöknél. Elsőként az Állami Számvevőszék elnöke.

Márciustól Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke lesz a legjobban kereső állami tisztségviselő, miután a fizetése meg fogja haladni Matolcsy György jegybankelnökét. Matolcsy havi ötmilliós fizetésével sokáig kiemelkedett az állami vezetők mezőnyéből, de Domokos az 5,2 millió forintra hízó keresetével megelőzi majd.

Az ÁSZ-elnök „mélyről” indult: 2016-ban még 2,2 millió forint volt az illetménye, amikor Matolcsynak megszavazta a parlament az 5 milliós fizetést Bánki Erik és Mengyi Roland fideszes képviselő javaslatára. Matolcsy fizetése később mércévé vált, ehhez szabták több más állami intézmény vezetőjének illetményét, amikor pár évvel később nekik is emeltek: azóta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Közbeszerzési Hatóság elnöke a jegybankelnöki fizetés 80 százalékát, azaz 4 millió forintot kaphat, és 5-5 milliós fizetés jár a kormány tárca nélküli minisztereinek.

Domokos bére 2019-ben ugrott meg jelentősen, amikor egy módosító javaslatnak köszönhetően 1,4 millió forinttal megemelkedett a fizetése. Addig az előző évi bruttó átlagkereset kilencszeresében határozták meg az illetményét, ezt tizenkétszeres szorzóra emelték, így 2,6 millióról közel négymillióra nőtt a havi járandósága. És amíg az MNB-elnök ötmilliós fizetését a jegybanktörvényben rögzítették, addig az ÁSZ-elnök illetménye évről évre automatikusan együtt emelkedik az átlagkeresetekkel. Jövőre valószínűleg már az ÁSZ alelnökei, köztük Karas Monika is jobban fognak keresni Matolcsynál.

2023-ban az Alkotmánybíróság elnöke, Sulyok Tamás is megelőzheti a jegybankvezért. Ő a bírói alapilletmény dinamikus emelkedésének köszönheti szárnyaló fizetését: 2019-ben még csak 1,5 millió volt a havi juttatása, ezt 2020-ra 3,8 millió forintra emelték, amikor is a bírói alapilletmény 8,4-szeresében állapították meg a járandóságát. Idén már 4,76 millió forint a fizetése, és ha jövőre öt százaléknál nagyobb emelést kapnak a bírák, akkor Sulyok is többet fog keresni Matolcsynál. Polt Péter legfőbb ügyésznek, a Kúria elnökének, Varga Zs. Andrásnak, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének, Senyei György Barnának két év múlva lesz esélye befogni az MNB vezetőjét, ők a bírói alapilletmény hétszeresét kapják kézhez, azaz jelenleg közel négymillió forintot.

Ha nem változtatnak a vonatkozó jogszabályokon, és marad az évi tízszázalékos átlagkereset-növekedés, akkor a köztársasági elnöki illetmény 2025-re érheti utol a jegybankelnökét. De a fideszes Novák Katalin, aki a jelen állás szerint akkor államfő lehet, már nem Matolcsy Györgyöt fogja befogni, hanem az utódját, mivel Matolcsynak éppen addigra jár le a mandátuma, harmadszorra pedig nem töltheti be ezt a posztot a jegybanktörvény szerint. Persze az sincs kizárva, hogy Matolcsy idővel visszaveszik a vezetést: ehhez annyi is elég, ha néhány kormánypárti képviselő magasabb fizetést javasol nekik, ehhez csupán módosítani kell az MNB-vezetők fizetésére vonatkozó jogszabályi passzusokat.