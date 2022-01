„Tetszett, hogy itt az oktatók kollégaként tekintenek ránk”

Dobozi Réka 2018-ban kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, majd az évek során élelmiszermérnök alapszakos hallgatóként számos ösztöndíjat elnyert, illetve az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is első helyezést ért el. A frissen végzett hallgatóval többek közt arról beszélgettünk, milyen hatással voltak az egyetemi éveire az ösztöndíjak, illetve mit köszönhet az SZTE-nek.

„Már gimnáziumban inkább reál tantárgyak iránt érdeklődtem, a matematika, biológia, fizika, kémia vonzott, így tudtam, hogy ilyen irányban szeretnék továbbtanulni” – mesélte Dobozi Réka annak kapcsán, miért éppen a mérnöki pálya felé vette az irányt 18 éves korában. Élelmiszerekre, illetve ezek innovatív fejlesztésére és gyártásra mindig szükség lesz, gondolta, ezért esett a választása az élelmiszermérnök szakra.

Réka most végzett az alapképzésen, decemberben tette le sikeres záróvizsgáját. Az egyetemen elért eredményeit azonban nem csak a megszerzett oklevele igazolja: a képzés alatt számos ösztöndíjat is kiérdemelt. Már egyetemi tanulmányai kezdetén elnyerte a SZTE 50 ezer forintos Start ösztöndíját ( a START-ösztöndíj azoknak a középiskolás diákoknak szól, akik első helyen jelentkeznek a Szegedi Tudományegyetemre, és fel is veszik őket) majd 2020-ban bronz fokozatú Talent ösztöndíjat nyert természet- és műszaki tudományterület kategóriában.

Egy évvel később, 2021-ben arany fokozatú Talent ösztöndíjat nyert, ez 40 ezer forintos támogatást jelentett, illetve elnyerte a Givaudan vállalati ösztöndíját, ezzel 180 ezer forint járt. Emellett az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa is volt, valamint a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekciójában első helyezett lett „Dielektromos mérési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata egyes tejipari technológiai folyamatok nyomon követésére” című munkájával.

A fiatal lány a gimnáziumi évek alatt otthon lakott, majd azért választotta Szegedet tanulmányai folytatásához, mert egyrészt a lakóhelyéhez viszonylag közel esik, másrészt „szíve csücske” a város Magyarországon. Emlékei szerint eleinte furcsa volt számára elkerülni egy nagyobb városba, távol a családtól. Az egyetemen aztán meg kellett szokni az új társakat és tantárgyakat is, „az ismeretlenbe ment”, fogalmazott, hiszen nem tudta, milyen lesz majd ez a szak, de aztán ahogy egyre jobban belerázódott, úgy tetszett meg neki egyre inkább.

Az elsőként elnyert Start ösztöndíjjal kapcsolatban elmondta, hogy ezt azok kaphatják meg, akik jó tanulmányi eredménnyel kerültek be az egyetemre, és mivel ez rá is igaz volt, úgy érezte, megéri megpróbálni. Jó döntésnek bizonyult mindez, hiszen sikerült elnyernie, aztán ahogy teltek a félévek, egyre több pályázati lehetőséggel találta magát szemben.

Tanulmányi eredmény, nyelvismeret, tudományos, szakmai és kutatási tevékenység, kiemelkedő művészeti, közösségi, kulturális és sporttevékenység: ezek azok a területek, amelyekben átlagon felüli teljesítményre van szükség az ösztöndíjak megszerzéséhez, magyarázta Réka. Elmondása szerint számos plusztevékenységet végzett tanulmányai mellett, ezek pedig mindig pluszpontot értek, ennek is köszönhető, hogy több ösztöndíjat is el tudott nyerni. Ezen kívül hangsúlyozta, hogy az egyes oktatók is hangsúlyos szerepet kapnak a folyamatban, hiszen például neki is nagy segítségére volt a tanszék, ahol később a szakdolgozatát is írta: témavezető oktatója mindig felhívta a figyelmét a különféle ösztöndíjlehetőségekre.

Nagy elismerés egy-egy ilyen ösztöndíj. Ha valaki sok munkát belefektet az egyetemi tanulmányaiba és az ezen felüli tevékenységeibe, a befektetett idő és energia megtérül

– hangsúlyozta Réka, hozzátéve, hogy az ösztöndíjak által nyújtott anyagi támogatás is nagy segítséget jelent, akár a lakhatásban, közlekedésben vagy bármi másban is.

Az ösztöndíjak az egyetemen kívül is képesek kapukat kinyitni: egy általa sikeresen elnyert vállalati ösztöndíj, amit a Givaudan cégnél sikerült elnyernie, azzal is járt, hogy megismerhette a céget, több gyárlátogatáson is részt vehetett, illetve kapcsolatba kerülhetett az ottani dolgozókkal is, így nagyon pozitív dolognak tartja, hogy hallgatóként ilyesmibe beleláthatott.

Az ösztöndíjak ráadásul az egyetem után is komoly előnyt jelenthetnek: ha az önéletrajzban szerepelnek, az már valami pluszt jelent, és mivel csak korlátozott számban nyerhetik el őket, ha benne vannak egy önéletrajzban, azt bizonyára a munkáltató is pozitívan fogja elbírálni, vélekedett a frissen végzett hallgató.

Réka az alapszakos tanulmányai során végig azt tapasztalta, hogy noha félig az online oktatás alatt végezte a szakot, de az oktatás színvonala kiváló, az oktatók pedig mindig odafigyelnek a hallgatókra. A járvány előtt jelentős gyakorlati tapasztalatra is szert tehetett, de ezen kívül azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy nagyon tetszett neki, hogy az oktatók kollégaként tekintettek rájuk, látták bennük, hogy szakemberek lesznek, és így is foglalkoztak velük.

Számos olyan oktató dolgozik a karon, akikkel együtt el lehet merülni egy kutatási témában, amiből később akár szakdolgozat vagy TDK-téma is lehet, vagy további konferenciákon lehet részt venni. Ezek viszik előre a hallgatókat.

Réka februártól élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterképzésen folytatja tanulmányait, még két évig a tanulmányaira szeretne koncentrálni. Aztán ha kézhez kapta mesterszakos diplomáját, jöhet a munkaerőpiacon való keresgélés: a diplomáján kívül pedig ekkor az SZTE-n töltött egyetemi évei alatt megszerzett rengeteg elismerés is tapasztalat segíti majd.

