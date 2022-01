Hogyan kezdjünk el Bitcoinnal kereskedni  (X)

A milliárdos, Elon Musk megtette ezt a lépést. Snoop Dogg, Kanye West, and Megan Thee Stallion zenészek szintúgy. Mike Tyson és Floyd Mayweather Jr bokszolók is belevágtak, hasonlóan Maisie Williams és Gwyneth Paltrow színésznőkhöz. A Twitter alapítója, Jack Dorsey és a Virgin alapítója Richard Branson is csatlakoztak a névsorhoz.

Mi a közös a fenti személyekben? Milliónyi emberhez hasonlóan ők is befektettek Bitcoinba.

Miért is ne tették volna? Az elmúlt évtizedben a befektetők 1,100%-os növekedést tapasztaltak Apple részvényeik értékében és 2,300%-os növekedést Netflix részvényeik értékében. Ezek kitűnő nyereségek! Azonban még ezek is eltörpülnek a Bitcoin tulajdonosok által élvezett 700,000%-os nyereség mellet!

Szakértők szerint világszerte kb 100 millió ember vásárolt Bitcoint. A 7.9 milliárdos népességszámhoz viszonyítva ez a nagynak tűnő szám jócskán veszít erejéből. De ez a szám hasonló az internet felhasználóinak számához az 1997-es évben. Azt már tudjuk, hogy ezzel a számmal mi történt időközben.

A KRIPTO FORRADALOM

A Bitcoin az első és a legszéleskörűbben használt kriptovaluta. Ez egyfajta virtuális pénznem ami csak az interneten létezik.

Nem titok, hogy hogyan vásárolhatunk Bitcoint. Mindössze annyit kell tennünk, hogy egy váltónak nevezett weboldalt keresünk fel. A Bitcoint tekinthetjük befektetésnek is, illetve használhatjuk mindennapi vásárlásaink alkalmával egyre több és több helyen.

A Bitcoin nem az egyetlen kriptovaluta. A Bitcoin 2009-es megjelenése óta kriptovaluták ezrei jelentek meg a színen. Legtöbbjük egy adott funkció betöltésére specializálódott. Közülük mindössze egy maroknyi életképes vetélytársa a közönséges pénznemeknek. Manapság a kriptovalutákat vásárló emberek többsége Bitcoint vásárol. Ami az jelenti, hogy ha tudja hogyan vegyen Bitcoint, akkor tudja azt is, hogy hogyan vegyen más kriptopénznemet.

Kormányok világszerte ismerik el a Bitcoint és más kriptovalutákat legitim pénzügyi eszközökként illetve pénznemekként. 2021 szeptembere óta El Salvador hivatalos törvényes fizetőeszközként ismeri el a Bitcoint. Másutt a Bitcoin értékpapírként, vállalati részvényként van elismerve és szabályozva. Habár különböző országok más-más módon reagálnak a Bitcoin forradalomra, kijelenthetjük, hogy a világ minden táján az országok felismerik, hogy a fogyasztók és befektetők függetlenné akarnak válni a bankoktól, befektetési házaktól és egyéb intézményektől amelyek megszabják mit tehetnek és mit nem a saját pénzükkel.

Felmérések azt mutatják, hogy sokkal többen fektetnének be kriptovalutákba, ha tudnák hol és hogyan vásárolhatnak Bitcoint. A jó hír az, hogy ha a megfelelő váltót választjuk, a krito forradalomhoz való csatlakozás könnyebb és gyorsabb, mint gondolnánk.

VÁSÁRLÁS

Ahhoz, hogy Bitcoint vásárolhasson vagy adhasson el, fiókot kell nyitnia valamely kritpo váltóoldalon. Ezek az oldalak a pillanatnyi árakat mutatják és alkalmat kínálnak arra, hogy vásárolhasson.

A fiók létrehozása nem csak abból áll, hogy kitalálunk egy felhasználónevet és egy jelszót. A legjobb váltó oldalak megkövetelik a személyazonosság igazolását is azáltal, hogy a felhasználónak a kormánya által kibocsátott személyi igazolványának másolatát, esetleg más egyéb dokumentumentumokat kell feltöltenie. Ezek a Know Your Customer (KYC) követelmények az európai, pénzmosás elleni GDPR szabályzásokkal összhangban működő honlapokon törvény által kötelezőek. A személyazonosság hitelesítése néha napokig, vagy akár annál tovább is tarthat. A Kriptomaton és a hozzá hasonló ésszerűsített honlapokon, melyek EU- és világszerte működnek, ezt az egyszerű folyamatot perceken belül elvégezhetjük.

Ezek után fel kell töltenie a fiókját ahhoz, hogy Bitcoint vehessen illetve adhasson el. A legegyszerűbb módja ennek a hitelkártyás, illetve betéti kártyás fizetés, a banki átutalás és a készpénzátutalási szolgáltatások, mint például a Neteller és a Skrill. A hitelkártya és a betéti kártya a legbiztonságosabb és legkönnyebb, de minden magára adó honlap szélesebb választási lehetőséget kínál ennél.

Miután letétje a fiókjába érkezik, vásárolhat. A váltó oldaltól függően megtekintheti a Botcoinnak szentelt oldalt és azon megnyomhatja a ‘Vásárlás’ gombot, illetve a menüből kiválaszthatja a ‘Vásárlás’ funkciót és a kritpok listájából kiválaszthatja a Bitcoint. Mindössze ennyi – most már Ön is szakértője lett a Bitcoin vásárlás művészetének. A Bitcoin ára érménként meghaladja az eurók tízezreit is, de nem feltétlenül kell egy egész Bitcoint vásárolni. Az Ön által használt kripto váltó oldalon meghatározott minimum vásárlási értéktől függően akár mindössze 50 vagy 100 eurónak megfelelő értékű Bitcoint is vásárolhat.

Vásárláskor nem kap egy kézzel fogható érmét. Ehelyett a vásárolt Bitcoin az Ön elektronikus címére kerül a blokkláncon, ami a Bitcoin technikai alapja. Egy nap akár úgy is dönthet, hogy egy kriptovaluta pénztárca szoftvert telepítsen amely hozzáférést ad a blokklánchoz is, habár a felhasználók többsége előnyben részesíti a letétkezelő váltókat, mint pl a Kriptomat, amely biztonságban tartja kriptovalutájukat és a nevükben eljár a bonyolultabb blokklánc tranzakciókban.

A VÁSÁRLÁS UTÁN

Miután megvásárolta a Bitcoint, felhasználhatja más vásárlásokhoz. Saját országa pénznemében felveheti pénzeszközeit egy Bitcoin pénzautomatánál – világszerte több, mint 26,000 ilyen automata került telepítésre. Átutalhatja Bitcoinját egy kamatozó takarékszámlára, ahol sokkal kedvezőbb kamatlábat kap, mint amit helyi bankja kínál az ügyfeleknek. Ezenkívül akár meg is tarthatja Bitcoinját, hosszútávú befektetésként.

A Bitcoin hírhedett arról, hogy az ára rendkívül változékony, és nagyon gyorsan növekszik vagy esik. Ez a napi szintű kereskedők számára rossz hír, de azoknak, akik előnyben részes tik a hosszú távú befektetéseket, jelentős nyereséget hozott.

Az alábbi táblázatban látható, hogy hogyan alakult a Bitcoin ára az évek során. Ezek az árak október 1-ével bezárólagosan vannak feltüntetve.

2013 €112

2014 €334

2015 €203

2016 €526

2017 €3,741

2018 €5,647

2019 €7,112

2020 €9,224

2021 €41,733

Nincs rá semmilyen biztosíték, hogy a Bitcoinnak, amit vásárol, hasonlóan elképesztő ütemben növekszik az értéke, de a 2021 június 28-ával bezáruló 10 évben a Bitcoin árának összetett éves növekedése 116.41% , ami az arany (1.82%) a Nasdaq (17.77%) és a Standard & Poor 500 (12.33%) növekedését drámai mértékben múlja felül.

Amikor elérkezik az ideje, hogy eladja Bitcoinját, egyszerűen csak térjen vissza a kripto váltó honlapjára és adja el Bitcoinját a helyi pénzneméért cserébe. Ezután vissza tudja utalni az összeget fiókjából a bankszámlájára.

MIRE VÁR?

Kormányok és bankok éveken át utasították el hóbortként a Bitcoint és az egyéb kriptovalutákat. Ez részükről valószínűleg vágyálom volt – a kormányok és a pénzügyi intézmények ugyanis jelentős bevételre tettek szert a kereskedelem, a kölcsönzés és a befektetések feletti monopoljuk révén.

Most, hogy a kriptovaluták bizonyítottan velünk maradnak, a pénzügyi létesítmények kezet-lábat törve igyekeznek felzárkózni. A kormányok szabályozzák a Bitcoint. Néhány közülük azt is fontolgatja, hogy nemzeti szinten szabályozott elektronikus pénznemeket hoznak létre. Pénzügyi intézmények igyekeznek integrálni a kripto valutákat a befektetési kínálatukba.

A Kriptomathoz hasonló felhasználóbarát platformoknak köszönhetően nincs ok arra, hogy ne tegyük meg az első lépést. Vásárolhat kis összegben vagy eszközölhet nagyobb befektetést. Meglátja, könnyebb, mint gondolná és a nyereség sokkal nagyobb. Részesévé válhat napjaink nagy pénzügyi forradalmának.