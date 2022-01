Nézőpont Intézet: Az ellenzék kritizálja a kormányt

Ráadásul nicsenek tekintettek az emberek érdekeire sem.

Az ellenzék mindig az ellenkezőjét képviseli annak, amit a kormány tesz – csodálkozott rá a parlamentáris demokráciák működésre Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője vasárnap az M1-en. Szerinte az ellenzék ezt az emberek érdekeire való tekintet nélkül teszi. Rotyis a közszolgálati televíziónak elmondta: a „baloldal vezető politikusa, Gyurcsány Ferenc nem vizsgálta felül 2010 előtti politikáját”, ezért az elemzőnek nincs oka azt feltételezni, hogy az egykori miniszterelenök hatalomra kerülése esetén ne ott folytatná, ahol abbahagyta.

Szerinte Gyurcsány politikája ismét az adóemelésekről, „újabb sarcokról”, az állami szféra visszaszorításáról és a piaci szféra megerősítéséről szólna. Rotyis Bálint Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt nevét emlegetve felidézte a kormányzati kommunikáció újabban gyakran ismételgetett toposzát is, mely szerint a „baloldal”

nem ért egyet a rezsicsökkentés intézményével,

és üzletként tekint az egészségügyre,

ami egyértelműen árnövekedéshez, az állami biztonság visszaszorításához vezetne. Az elemző az MTI szerint aláhúzta:

Egy felelős ellenzéktől a kritikák mellett elvárható lenne, hogy amit tesz, azt okosan tegye.

A Nézőpont Intézet elemzője úgy látja: az ellenzék nem mérlegelte, hogy a rezsicsökkentéssel, az üzemanyagok és az alapvető élelmiszerek hatósági árasításával milliók járnak jól, hanem csak mindenképp ellent akartak mondani az Orbán-kormánynak. Rotyis szerint ebben egyébként verseny van az ellenzéken belül: minden párt próbálja minél erősebben kritizálni a kabinet döntéseit. Pedig szerinte számos kormányzati intézkedés a baloldali szavazók tetszését is elnyerte. Az elemző világossá tette azt is: szerinte a Fidesz azért is vezetheti már több mint egy évtizede a pártok versenyét, mert ha a kormánypártok látnak egy problémát, mindig megpróbálnak az emberek érdekeit szolgáló választ találni rá.