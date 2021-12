Török Gábor: Egy magas labdával szegényebb lett ma az ellenzék

Logikus és okos döntésnek tartja Török Gábor politológus, hogy Novák Katalin lesz a Fidesz államfőjelöltje.

A politológus szerint amikor a választási kampány utolsó heteiben választ a parlament köztársasági elnököt, akkor a döntés és az azt megelőző vita minden korábbinál erősebben a kampány része. „Valószínűleg ezért is estek ki a népszerűtlen, megosztó és támadható jelöltek, még akkor is, ha a választás utáni politikai helyzetben a lojalitásuk miatt hasznosabbak lehettek volna Orbán Viktor számára. Novák Katalin viszont nincs annyival lejjebb a lojalitási mutatón, amennyivel messze feljebb áll az eladhatóságin. Egy magas labdával ma szegényebb lett az ellenzék, de kapott egy ravasz csapdát” – írta Facebook-oldalán Török, aki szerint ebből a csapdából az ellenzék úgy tudna kimászni, ha nem is támadná a jelölést.

Ezt a tanácsát nem fogadta meg az ellenzék, amelynek miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter úgy reagált a hírre, hogy Novák – aki nem rég köszönt le a Fidesz alelnöki posztjáról, és jelenleg is miniszter – még Áder Jánosnál is alkalmatlanabb az államfői tisztségre.