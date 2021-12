Kerner Zsolt: Novák Katalin jelenti a végső döfést az államfői tisztségnek

Orbán Viktor Novák Katalint javasolta köztársasági elnöknek. Normális esetben innentől társadalmi vita következne arról, hogy Novák Katalin alkalmas-e államfőnek, és miután a parlamenti képviselők ötöde hivatalosan is javasolná a posztra, a parlamenti többség döntene róla. Azt már most kijelenthetjük, hogy Novák minden bizonnyal könnyedén vonulhat majd be a Sándor-palotába, hiszen a kormánypártoknak kétharmaduk van a parlamentben, és ez a kétharmad azt teszi, amit Orbán Viktor szeretne.

De vajon miért éppen a családokért felelős tárca nélküli minisztert jelölte a miniszterelnök erre a posztra? Az egyik ok, hogy nagyon kevés régi, politikailag is fajsúlyos ember maradt már a Fidesz környékén. Akiket az első kormányzás és a két elvesztett választás miatti belharcok nem emésztettek fel, azokat a második, harmadik és negyedik Orbán-kormányok 12 éve csinált ki végleg. Mostanra elképzelni is nehéz, hogy a Fideszen belülről valaki politikai kihívója lehetne a kormányfőnek. Orbán Viktor maga a Fidesz.

A Fideszen belül nincs komoly politikai hátország, nincs valódi tekintély, csak Orbán Viktor van. Minden hatalom tőle ered, és nem tűri el, hogy valakinek tőle független hatalma épüljön ki.

A családminiszter jelölését több szempontból is lehet értékelni. Hatalomtechnikai nézőpontból – ami az elmúlt évtizedben mintha a politika szinonimája lett volna – Novák kifejezetten jó jelölt. Az elmúlt négy év egyik új minisztere, a Fideszt látványosan képviselte a különböző külpolitikai harcokban, a karrierje felfelé megy. Több nyelven is jól beszél, nem kínos egy asztalhoz ültetni királyokkal vagy királynőkkel. Ráadásul nő, ami kívülről ugyan progresszív üzenetnek tűnhet, ám a Fideszen belül úgy látják őt, mint aki következetesen azt az atavisztikus, néha kissé hímsoviniszta politikai üzenetet képviseli, amit a legtöbb középkorú férfi a pártban. Onnan nézve: a konzervatív álláspont megtestesítője.

Amennyiben tavasszal kormányváltás történik, Áder János utódjára komoly feladat várhat. Elég karakánnak kell lennie ahhoz, hogy ellenzéki győzelem esetén ellensúly legyen, ám, ha Orbán Viktor marad hatalmon, inkább olaj legyen a fogaskerekeken, mint bot a küllők között. És egyik esetben se nőjön Orbán fejére. Novák azért felel meg tökéletesen ezeknek a feltételeknek, mert minden politikai hatalma Orbántól ered, tőle függ. Mostanában látszott igazán, hogy Orbán Viktor még a közvélemény által súlytalannak tartott szereplőktől is tartott, ha vele nagyjából egyszerre érkeztek a Fideszbe.

Áder János testőreinek megcélzása a Pegazussal komoly jel a régi fideszesek számára, mivel arra figyelmeztet, hogy ebben a rendszerben nem csak az önálló politikai hátország, de a tekintély és a hosszú politikusi múlt is veszélyes. A tekintély és a múlt ugyanis képes arra, hogy politikai hatalmat teremtsen, márpedig az ebben a rendszerben kizárólag egyetlen embernél lehet.

Kövér László számára például kifejezetten erős üzenet lehet ez, már ha a regnáló házelnök valaha is ambicionált volna többet annál, amit eddig elért. Azok, akiknek tekintélyük van, jó ideje nem kerülhetnek igazán fontos pozíciókba. Az elmúlt években a Fideszen belül kizárólag olyan új politikusok jelentek meg, akik a hatalmukat és a karrierjüket közvetlenül Orbán Viktornak köszönhetik. Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és a többiek a miniszterelnök nélkül súlytalanok.

Áder János testőreinek kipécézéséből viszont azt legalább biztosan tudhatjuk, hogy a köztársasági elnök környezetében legalább néhányan voltak, akiknek a saját főnökük volt az első, nem pedig Orbán.

Az utolsó olyan politikus, aki lehetett is valaki a Fideszben, Lázár János volt. Láthatjuk, mi lett a vége. Visszamehetett a hátországába, leélheti benne a maradék politikai karrierjét.

Épp ezért egy másik olvasatban Novák Katalin nem ideális, hanem borzasztó jelölt. Magyarországon a valódi hatalom a miniszterelnöknél van, a köztársasági elnök hiába áll rangban felette, valójában csak reprezentatív szerepet tölt be, vétóval is csak korlátok között élhet. Ennek a reprezentatív szerepnek a lényege az, hogy aki betölti a tisztséget, a hétköznapi politikai csaták szereplői fölött álljon, kiemelkedjen közülük.

A köztársasági elnök hatalma a tekintély, ez ad súlyt a szerepnek, ettől fogadja el a másik oldal is autonóm szereplőként. Ez a tekintély Göncz Árpád óta – aki a saját tevékenységével bővítette ezt a szerepet idáig – folyamatosan hanyatlik.

Novák Katalinnal ez a hanyatlás véget érhet: már nincs hová süllyedni tovább. Novák – Orbán Viktor kitalációjaként – nem alkalmas arra, hogy az államfői szerepet a politikai pártok fölé emelje, nem képes összeforrasztani a kettészakadt nemzetet, viszont a Fidesz számára remek jelölt a választások előtt.

Áder János távozásával a köztársasági elnöki poszt végleg elveszíti a maradék tekintélyét is.