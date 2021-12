Márki-Zay Péter bejelentkezett a kórházból

Korábban megírtuk, hogy Márki-Zay Péter eltörte a kezét egy budapesti strandfürdőben, ahol a hét gyerekével volt.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje most a kórházból jelentkezett be, ahol továbbra is fekszik. Márki-Zay elmondta, hogy elcsúszott és teljes testsúlyával a bal kezére esett. Egy titániumdarabot építettek be a karjába.

Rákay Philip remek videót fog készíteni róla, hogy mekkora robotzsaru vagy terminátor lettem

– mondta, majd közölte, hogy hamarosan folytatódik a kampány. Később a közvéleménykutatás-gateről is beszélt, aminek a lényege az volt, hogy árulók vannak az ellenzékben, ezért szivároghatott ki, a tartalma pedig nem érdekli, mert a Fidesz viselkedése azt mutatja, hogy félnek, az ellenzék pedig nem áll rosszul.

Aki jelöltcseréről beszél, az a Fidesz érdekében dolgozik, mondta el.