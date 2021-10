Állami pénzt kapott a Rogán-utód birtokán álló panzió, de a polgármester a pajtában alszik

Szentgyörgyvölgyi Péter egyik bakonybéli földjén áll egy panzió, a papírok szerint a Kisfaludy-programon keresztül állami támogatást is kapott rá a tulajdonosa, aki azonban nem a belvárosi polgármester, hanem a politikus egyik gyerekkori barátja. Beszéltünk a férfival, aki elmondta, azért építkezett Szentgyörgyvölgyi földjére, mert neki nem volt területe. Beszélt arról is, hogy a politikus nem használja a panziót, a pajtában alszik, ő pedig teljesen ingyen intézi a birtok körüli teendőket.

A Kisfaludy-program támogatásában részesült az a takaros vendégház, amely Szentgyörgyvölgyi Péter bakonybéli birtokán áll – derítette ki a 24.hu. A panzió nem szerepel a belvárosi polgármester vagyonnyilatkozatában, aminek az az oka, hogy a vonatkozó földhivatali adatok szerint hiába áll a politikus földjén az épület, nem Szentgyörgyvölgyi a tulajdonosa.

Vendégház a birtokon

A belvárosi polgármester bakonyi terjeszkedéséről részletesen írtunk. Kiderült, hogy az elmúlt években a kormánypárti kerületvezető – aki Rogán Antal után, 2014-ben vette át a kerületet – úgy vásárolt közel 30 hektárnyi földet (főleg erdőt, legelőt és szántót) a Bakonyban, hogy annak pénzügyi fedezete nem bogozható ki vagyonnyilatkozataiból. Arról is beszámoltunk, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter egy bakonybéli tanyát adott meg lakcímeként.

Kapcsolódó Bakonyi földesúr lett Rogán Antal utódja, csak az nem látszik, honnan volt rá pénze Megduplázta földbirtokait az elmúlt években Szentgyörgyvölgyi Péter, ám a belvárosi polgármester vagyonnyilatkozatait átböngészve nem találni a közel 30 hektár pénzügyi fedezetét.

Elmentünk a Bakonyba, hogy közelebbről is megnézzük a politikus birtokait (vagyonnyilatkozata szerint összesen közel 60 hektárnyi földje van). Helyi forrásaink egyértelműen állították, hogy a Galagonyás vendégház körül érdemes keresni a fideszes politikus földjeit. Ez azért érdekes, mert Szentgyörgyvölgyi Péternek vagyonnyilatkozata szerint nincs panziója, és nincs is bevétele ilyen forrásból.

A vendégház pontos beazonosításban egy olyan szálláshely-hirdetés segített, amely még helyrajzi számot is tartalmazott az ingatlanról: „Vendégházunk a Magas-Bakony egyik leggyönyörűbb helyén, Bakonybél festői, csendes, külterületi részén várja a kikapcsolódni, kirándulni vágyókat” – kezdődik a hirdetés. Amely aztán így folytatódik: „A Szőlőgyöp tetején, az erdő szélén épült házunk (Szőlőgyöp Külterület 0141/7 Hrsz.) szomszédságában egy takaros pajta áll, amely lovak, birkák menedéke, mellette baromfiudvar látható, ahol a szárnyasok mellett nyuszik is élnek. Igény esetén lovas túrázók részére lehetőséget biztosítunk lovaik elhelyezésére, ló nélkül érkező, de a lovagolást szerető vendégeink lovastúrán is részt vehetnek.”

A fent megadott helyrajzi szám tulajdoni lapja szerint a földdarab Szentgyörgyvölgyi Péter tulajdona.

Az eddigiek alapján arra lehetne következtethetni, hogy a hirdetésben szereplő panzió a belvárosi polgármesteré, ez azonban a földhivatali papírok szerint egyáltalán nem így van. 2014-ben ugyanis földhasználati jogot jegyeztek be a földterület 222 négyzetméterére, majd a 0141/7/A helyrajzi szám alatt ráépítettek egy „szálláshely szolgáltató épületet”, magyarán egy panziót. Az épület tulajdonosa pedig a földhivatali papír szerint – bármilyen furcsa – nem az, akié a föld: tehát nem Szentgyörgyvölgyi Péteré, hanem egy bakonybéli emberé (monogramja N. T. ), aki a szálláshely hirdetésében egyébként kontaktszemélyként szerepel.

Állami támogatás

A területről készült légifotón jól látszik a panzió elhelyezkedése. A vendégházat Szentgyörgyvölgyi által birtokolt földterületek veszik körül, azaz csak úgy lehet megközelíteni, ha bemegyünk a politikus magánterületére. Ezt tábla is jelzi, azaz akárki nem sétálhat be oda megnézni a panziót. Ottjártunkkor egyébként semmi nem utalt arra, hogy a birtokon panzió is üzemel, ahogy egyébként a szallas.hu, a booking.com, illetve az önkormányzat honlapján sem találtuk meg a vendégházat. A pirossal körbejelölt ingatlan a panzió, a másik nagyobb épület a pajta, ahol a lovakat tartják.

A Galagonyás vendégház a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy-programjának 2020-as támogatási listája (52. oldal teteje) szerint négymillió forintnyi állami támogatást kapott. Ez közpénz, így további kérdéseket vet fel Szentgyörgyvölgyi Péter ügyeiben, ám a polgármester egyelőre arra sem adott választ, hogy milyen forrásból vásárolta össze a bakonyi földeket. (Ez ügyben már a rendőrség is tett lépéseket.)

Kormánypárti politikusok és a panziók Az elmúlt időszakban több olyan kormánypárti képviselő esete is napvilágot látott, akiknek érdekeltségei állami, turisztikai célú támogatásban részesültek. A 24.hu tárta fel tavaly, hogy Kovács Sándor, a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselőjének birtokán 60 millió forint vissza nem térítendő támogatásból létesültek turisztikai beruházások. Noha hivatalosan nem Kovács kapta a pénzeket, hanem a politikus fia, illetve egy a feleségéhez köthető cég. A támogatásból vendégház, filagória, turisztikai bemutatóház és „csónakszállás” épült. Az ügyben indult nyomozást idén nyáron szüntették meg. Azt pedig Hadházy Ákos tárta fel, hogy Varga Gábor fideszes országgyűlési képviselő cecei birtokán kinőtt egy vendégház, a politikus viszont azt mondta lapunknak: azért nincs benne a vagyonnyilatkozatában az ingatlan, mert az nem az övé. Lapunknak azt mondta Varga: a „vendégháznak helyt adó teleknek vagyok csak a tulajdonosa több mint 20 éve, amelyet a beruházást végző egyesület bérleti szerződésben rögzített feltételekkel bérel tőlem néhány éve. Az ingatlanon felépített vendégháznak nem vagyok tulajdonosa semmilyen arányban, a vendégház építési beruházását nem én végeztem, ebből kifolyólag ahhoz semmilyen európai uniós és hazai költségvetési támogatást nem vettem igénybe.”

A Szentgyörgyvölgyi birtokán felépített panzió kapcsán felvetődik pár kérdés:

Miért épít bárki épületet valaki másnak a telkére? Mi erre a magyarázat?

Miért engedte meg földtulajdonosként Szentgyörgyvölgyi Péter, hogy a területére panziót építsenek?

Milyen szerepe van ebben a történetben N. T.-nek? Tényleg ő a valódi tulajdonos?

Miért épített N.T. valaki másnak a birtokára egy panziót?

Miért nem hirdetik a panziót? Miért nincs az kitáblázva a faluban, vagy a birtok bejáratánál?

A gyerekkori barát

N. T.-t elértük telefonon, azt állította, hogy valóban ő a tulajdonosa a panziónak. Kifejtette, hogy azért építkezett Szentgyörgyvölgyi birtokára, mert neki nem volt földje. A politikusnak viszont igen, még pedig jó sok, ezt a helyzetet földbérléssel oldották meg. A panzió alatti és körülötti területet bérli a polgármestertől, de csak – tette hozzá – jelképes áron. Megtudtuk, hogy az illető Szentgyörgyvölgyi Péter gyerekkori barátja. A belvárosi polgármester – N. T. állítása szerint – nem is használja a Facebook-képek alapján igen igényesen kialakított panziót, a belvárosi polgármester lakrésze ugyanis a vendégház melletti

pajtában, annak végében van kialakítva,

azaz ott, ahol a lovak vannak elszállásolva. N. T. egyébként elismerte a faluban hallottakat, hogy tudniillik segít a birtok körüli ügyekben, és a lovak gondozásában is (öt darab lova van a polgármesternek legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint – N. G. M.), ám mindezt elmondása szerint teljesen ingyen teszi Szentgyörgyvölgyi Péternek, aki – a panziós elmondása szerint – „minden szabadidejét a birtokon tölti”. Hirdetni pedig azért nem hirdeti különösebben a vendégházat a különböző szálláshely-oldalakon, mert korábban voltak rossz tapasztalatai egyes csapatokkal, és most már a vendégek nagy része visszatérő, vagy olyan, akinek az ismerőse ajánlotta.

Kérdéseinket ezúttal is elküldtük a belvárosi polgármesternek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy tényleg a pajtában alszik-e, ha ott van, és arról is érdeklődtünk, hogy mennyi bérleti díjat kap N. T.-től, mert ez a pénz a vagyonnyilatkozatában nincs feltüntetve, pedig a bérleti díjból történő bevétel adóköteles. Érdemes visszaidézni: a földhasználati jogot 2014-ben jegyezték be, ez alapján pedig hét éve fizethetnek neki bérleti díjat anélkül, hogy ezt a vagyonnyilatkozatában feltüntette volna Szentgyörgyvölgyi Péter.

A belvárosi önkormányzat annyit reagált érdeklődésünkre, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter a vagyonnyilatkozatát pontosan és szabályosan töltötte ki, ám kérdéseinkre nem adtak választ.

A politikus vagyongyarapodása miatt a Momentum feljelentést tett, ám ezt a rendőrség továbbította a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, ahol aztán gyorsan el is utasították azt.