Karácsony szerint egy fideszes bűnöző a Fidesz új koronatanúja

Ideje, hogy folytassuk a már megkezdett sorozatunkat azokról a fideszesekről, akik főszereplői a városvezetés elleni indított hazug lejárató kampánynak. A Fidesz-könyvelője, Gansperger, és Orbán, valamint Putyin közös oligarchái, Rahimkulovék után, jöjjön a következő alak, a hangfelvételek másik főszereplője, Zentai Péter, aki véletlenül sem azonos az újságíróval. Alighanem ő mondta tollba közjegyző előtt azt a nyilatkozatot, amit a fővárosi Fidesz frakcióvezetője most büszkén lobogtat, a propagandamédia nagy örömére. Jó kis sajtótájékoztatót tartott, pár méterre attól az üzlethelyiségtől, amit párttársa, az V. kerületi fideszes polgármester áron alul adott el a Völner-ügy jelenleg letartóztatásban lévő végrehajtó kulcsfigurájának. De ami most fontosabb: ez a Zentai nevű fideszes is egy bűnöző. Ha netán e jelző nem tetszik neki, hát találkozunk a bíróságon…