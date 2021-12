Karácsony Gergely: Példátlan támadás a főváros ellen, hogy házkutatást tartottak a Városházán

Két helyszínen, a Városházán és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-nél is házkutatást tartottak a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai hétfő reggel az úgynevezett Városháza-ügy kapcsán – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatóján, amelyen jelen volt Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje is.

Két öt fős különítmény érkezett a Városháza épületébe, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és a főjegyző irodájába mentek be, ahol a számítógépek adattartalmát másolták át

– árulta el 24.hu kérdésére Karácsony Gergely. Kiss Ambrus számítógépét le is foglalták a főpolgármester információi szerint.

– Nagyon súlyos határátlépés történt, nyilvánvalóan kamuvádak és kreált bizonyítékok alapján indítottak nyomozást – vélte Karácsony, aki szerint példátlan támadás történt a főváros ellen. Érdekesnek nevezte azt is, hogy a házkutatások kezdetével egy időben jelent meg az Indexen egy cikk a házkutatásokról.

– Nincs semmi takargatnivalónk, transzparensen működünk. Márki-Zay Péterrel ebédeltem és arról beszélgettünk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök korrupt. Ez alapján holnap akár házkutatást is tarthatnának a kormányfő irodájában, a budai várban található Karmelita kolostorban – érzékeltette a szerinte képtelen helyzetet Karácsony Gergely. Szerinte senki sincs biztonságban, mert ennyi erővel bárki ellen nyomozást indíthatnak.

Később a Facebook-oldalán arról írt, a mai naptól senki nincs biztonságban Magyarországon. Közölte követőivel, hogy a házkutatásokkal összefüggésben felhívta Pintér Sándor belügyminisztert és magyarázatot követelt tőle. A leghatározottabban visszautasította és kikerte magának az eljárást, amivel szerinte a rendőrség közreműködik a Fidesz politikai érdekeit szolgáló lejárató kampányban.

Mint fogalmazott, az történt, amire Kövér László zöld lámpát adott a titkosszolgálatok vezetői előtt mondott botrányos beszédében. Az ellenzék a célpont, az elmúlt hónapokban tapasztalt titkosszolgálati megfigyelések, követések, lehallgatások után most hadrendbe állították a rendőrséget is.

Mindezt egy olyan lejárató kampány részeként, ahol pár, általunk soha nem látott fideszes beszélget, ezt egy másik fideszes lehallgatja, egy harmadik összevágja, egy negyedik fideszes pedig feljelentést tesz – és ez elég ahhoz, hogy elvigyék az általános főpolgármester-helyettes telefonjáról, számítógépéről az összes adatot, fotót, üzenetet, órákig kutakodjanak a kocsijában, a lakásában feltúrják a gyerekszobát, a spájzban belekotorjanak a száraztésztába

– írta.

Aztán feltette a következő kérdéseket:

Elvitték-e vajon Gansperger Gyula számítógépét, vagy félnek attól, hogy abban megtalálják az Orbán-család könyvelését?

Elvitték-e a Berki nevű embernek a telefonját, vagy félnek attól, hogy abban sok hívást találnak Bagdy Gábortól, Tarlós helyettesétől? Vagy a Rahimkulov fiúkat vajon kihallgatják-e?

Elmondása szerint amikor orosz módszerekről beszélt, nem is hitte volna, hogy ilyen gyorsan megtörténik: a nyomozó hatóság a hatalmon lévők kampányeszközei lettek, pont mint Oroszországban. De ez nem Oroszországban történik, hanem nálunk, tette hozzá.

Márki-Zay Péter a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy hétfő délután eredetileg itt, a Városházán találkoztak volna Emmanuel Macronnal, Franciaország elnökével, amit pár nappal ezelőtt biztonsági okokból tettek át a francia nagykövetségre.

Elképesztő üzenete van ennek az egésznek

– jelentette ki Márki-Zay Péter, aki szerint mindez azt mutatja, hogy Orbán fél a bukástól.

Az Országos Rendőr-főkapitányság lapunk és az Index megkeresésére is azt közölte az esettel kapcsolatban, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő eljárásokban a rendőrök a mai napon (hétfőn, a szerk.) több helyszínen tartanak nyomozási cselekményeket. Úgy tudjuk, hogy senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként, és őrizetbe sem vettek senkit.

Az Index írt először arról, hogy a főváros el akarja adni a Városházát, ezt a főváros cáfolta, elismerve, hogy előkészítő anyagok születtek az ingatlan fejlesztéséről. A cikk megjelenése után egy maszkos alak hozott nyilvánosságra több hangfelvételt, amelyeken üzletemberek beszélnek az épület jövőjéről. A tárgyalásokon részt vett többek között Gansperger Gyula egykori fideszes gazdasági háttérember, a Wallis volt vezérigazgatója, illetve Bajnai Gordon volt miniszterelnök is.