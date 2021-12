Tizennégy milliárdos hitelből venne földet a debreceni katódgyárnak az önkormányzat

Hitelkeretről van szó, nem biztos, hogy a teljes összeget lehívják.

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy EcoPro BM nevű vállalat Magyarországon hozza létre első, Dél-Koreán kívüli gyárát, amely a lítium akkumulátorokhoz szükséges katódok gyártásával fog foglalkozni. Szijjártó azt is hozzátette, hogy a beruházással, ha megvalósul, 631 új munkahely jönne létre Debrecenben.

A nemes cél érdekében a hajdúsági megyeszékhely önkormányzata most 14 milliárdos hitel felvételére készül – vette észre az önkormányzat jövő heti közgyűlésének előterjesztései között a Debreciner című lap.

2022. évben összességében, megközelítőleg 14 Mrd Ft összegű külső forrás igénybevételére teszek előzetes javaslatot hitel formájában

– áll a Papp László polgármester által benyújtott előterjesztésben. A hitel összege, mint a városvezető írja, magában foglalja a katódgyár telepítésére alkalmas terület „kialakításához szükséges területszerzés és kapcsolódó költségek fedezetét”.

A lap azt írja, hogy a 14 milliárdos hitel összege meglepő lehet annak fényében, hogy 2018-ban a debreceni közgyűlés a várostól északnyugatra épülő BMW-gyár helyszíneként kinézett, kiváló minőségű termőföldek megvásárlásához 44 milliárd forintos hitelfelvételről döntött, a szóban forgó terület pedig 400 hektárt tesz ki. A lap számítása szerint

a BMW-s területvásárlásokhoz az önkormányzat hektáronként 110 millió forintot vett fel, most viszont a jelek szerint hasonló célra hektáronként 389 millióval kalkulálhatnak.

Szijjártó Péter bejelentése szerint a katódgyárral kapcsolatos beruházás költségeit 264 milliárd forint értékűre tervezik. A polgármester a jövő héten a közgyűlés elő kerülő előterjesztésben hangsúlyozza, hogy a megnevezett összeget hitelkeretként kell értelmezni, azaz nem biztos, hogy a teljes összeget le is hívják a földvásárlásra.