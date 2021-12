Elfogták a betlehemet megrongáló tiniket, az egyik berendelt szülő náluk is rosszabbul járt

Elfogták a rendőrök azt a 14 és 16 éves fiút, akik vasárnap délelőtt megrongálták a betlehemi szoborcsoportot Léhen, a Kossuth utcában.

A két gyanúsítottként kihallgatott fiú elmondta azt is, hogy petárdáztak is a betlehem környezetébe, ezért ellenük polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt külön feljelentést is tettek.

Ezzel azonban még nem ért véget a történet. A nyomozók az egyik berendelt szülőt őrizetbe is vették, mert nem fizetett be két korábbi szabálysértési bírságot, így a bíróság átváltoztatta elzárássá a büntetését.