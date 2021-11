„Rendkívül izgatta a fantáziámat, hogy kipróbáljam” – mondta az ámokfutó szerencsi szatír

Egészen elképesztő ámokfutást rendezett egy 29 éves mutogatós férfi Szerencsen és környékén. A szatír útbaigazítás kérés színlelésével csalta a nőket a kocsijához, hogy a nemi szervét mutogathassa nekik. A Szerencsi Járási Ügyészség szeméremsértés miatt emelt vádat ellene.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a férfi beismerő vallomást tett a kihallgatása során.

Azt mondta, hogy egy internetes közösségi oldalról vette az ötletet, és rendkívül izgatta a fantáziáját, hogy ő is kipróbálja

– mondta az ügyész a nem mindennapi ámokfutást rendező szatír ügyében.

A férfi Bekecsen lépett akcióba először márciusban. A településen haladt a kocsijával, amikor észrevett egy futónőt. Megállt mellette a z autóval, és útbaigazítást színlelve egy utcanévről kérdezte a futót.

A nő odament az autóhoz, ekkor vette észre, hogy a férfi nadrágja térdig le van tolva, és szándékosan láthatóvá tette az nemi szervét. A nő ekkor felháborodva azt mondta neki: „Te egy perverz vagy, takarodj innen!”

Ez azonban cseppet sem szegte kedvét a szatírnak, sőt, átment Szerencsre, ahol két fiatalkorú lány esetében is ugyanezt az útbaigazítós módszert használta. A lányok az autóhoz léptek és a felkapcsolt belső világítás mellett szembesültek a férfi hiányos öltözetével, így azonnal faképnél hagyták.

A férfi azonban nem adta fel és újabb áldozatokra vadászott Szerencs belterületén. Megállt egy másik futónő mellett, és lehúzta a vezető oldali ablakot. A nő megállt, mert azt hitte, hogy egy ismerőse az, de ő is ugyanazt tapasztalta, mint a korábbi nők, mivel férfi neki is a lemeztelenített nemi szervét mutogatta.A nő rögtön elment a helyszínről, a férfi is távozott, majd a vasútállomás felé vette az irányt. És nem fogják kitalálni, hogy mit csinált: ismét megállt két nő mellett és útbaigazítást kért tőlük. Ők segítő szándékkal közelebb mentek a kocsihoz, és szintén meglátták a mezítelen alsótesttel üldögélő férfit, majd azzal a lendülettel el is hagyták a helyszínt.

Az ügyészség felfüggesztett fogházat kért a szatírra azzal, hogy rendeljenek ki mellé pártfogót, és tiltsák el minden olyan tevékenységtől és foglalkozástól, amely során 18 év alatti személlyel kapcsolatba léphetne.