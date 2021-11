Kötelező maszkviselés: egymás után szigorítanak az iskolák

Egymás után teszik kötelezővé az általános és középiskolák a maszkviselést, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten bejelentette, hogy az üzletekbe, a színházakba és mozikba maszk nélkül nem lehet majd bemenni, az iskolai szabályokról azonban az igazgatók dönthetnek.

Az eduline cikke szerint döntöttek is:

Van, ahol csak a folyosókon kell viselni, máshol a saját tantermükben sem vehetik le a maszkot a diákok, sok általános és középiskolában lefújták a nyílt napokat és a hagyományos fogadóórákat, és reggelente újra mérik a gyerekek és a felnőttek testhőmérsékletét.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken küldött minderről levelet az iskolaigazgatóknak. Ebben azt írják, hogy a nevelőtestületek eddig is szigoríthattak a járványügyi előírásokon, ehhez csak a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét kellett kikérniük (több iskola már szeptember végén kötelezővé tette a maszkot), ám ezentúl az igazgató egyedül is dönthet a maszkviselési szabályokról. Igaz, a tárca azt javasolja, hogy ennek ellenére érdemes egyeztetni a szülőkkel és a diákönkormányzattal, és továbbra is érvényes az az alapszabály, hogy a maszkviselést senkinek sem lehet megtiltani.

Az eduline körképében több iskolában bevezetett járványügyi intézkedéseket veszi sorra.