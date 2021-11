Erdő Péter hivatala szerint nem gond, ha kényszerből énekeltek az Operaház művészei Ferenc pápa mellett

A szakszervezet szerint az operaház kórusából jónéhányan csak a munkahelyi retorzióktól való félelem miatt vettek részt szeptemberben a Hősök terén tartott gigantikus szentmisén. Erdő Péter bíboros hivatala viszont úgy látja, hogy ez nem probléma, mert a pápa jelenlétében megtartott szertartás előadóinak nem kell feltételenül azonosulniuk a katolikus liturgia szellemiségével.

Nehezen szánta rá magát Erdő Péter bíboros hivatala, hogy megválaszoljon néhány etikai kérdést a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró rendezvényével kapcsolatban. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalt az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete (ODFSZ) kereste meg szeptemberben Ferenc pápa budapesti látogatása után.

A főegyházmegye egészen addig halogatta a válaszadást, amíg a szakszervezet elunta a várakozást, és november elején a Szentszék budapesti képviselőjének, Michael August Blume nunciusnak is jelezte, hetek óta hiába várja a bíboros állásfoglalását.

Szeptember 12-én a Magyar Állami Operaház művészei is közreműködtek azon a grandiózus szentmisén, amelyen Ferenc pápa is részt vett. A fellépés viszont nem önkéntes alapon zajlott. Bárány Balázs Péter, az ODFSZ elnöke azt írta az Erdő Péternek címzett levelében, hogy az operaház főigazgatója kötelező jelleggel rendelte el az alkalmazottak számára a fellépést.

A fellépők között nyilván vannak katolikus vallásúak, akiknek nem ellenkezik vallási meggyőződésükkel a misén való közreműködés, de vannak közöttük más vallásúak és ateisták is

– közölte a szakszervezeti vezető, majd a bíborosnak címezve három kérdést tett fel.

Mennyire etikus, ha a munkáltatói utasítással egy katolikus szentmisén akaratuk ellenére való közreműködésre „kényszerítik” a katolikus hívők mellett a másvallásúakat és az ateista személyeket is?

Ön szerint esetükben érvényesül-e a szabad vallásgyakorlás elve?

Nem sérti-e a katolikus hívők érzésvilágát, hogy más vallású, illetve ateista emberek (kényszerből, a munkáltató hátrányos jogkövetkezményétől tartva) működnek közre a katolikus szertartáson?

A Főegyházmegyei Hivatal novemberben reagált a megkeresésére, amikor a szakszervezet értesítette őket, hogy a budapesti nunciust is bevonták a levelezésbe. A hivatal azonban ekkor sem a szakszervezet konkrét kérdéseire felelt, helyette általánosságban érvelt azzal, hogy az előadóművészeknek nem kell feltétlenül azonosulniuk az általuk előadott mű szerzőjének szellemiségével. Mint írták, a „színházak is különböző világnézetű szerzők darabjait játsszák, a művészek pedig részt vesznek az előadásokon anélkül, hogy azonosulniuk kéne a szerzők világnézetével”, és ez érvényes a „zenekarokra” is.

A katolikus liturgiában fellépő zenészek nem számítanak a liturgia bemutatóinak még tágabb értelemben sem. Hasonlóképpen a Dohány utcai zsinagóga orgonistája is lehet keresztény vallású, hiszen nem ő vezeti az istentiszteletet

– zárta válaszát Erdő Péter hivatala.