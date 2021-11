Magyar Nemzet: Öt helyett csak négy kérdés lesz a kormány népszavazásán

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy az eredetileg tervezett öt helyett csak négy kérdés szerepel majd a kormány által gyermekvédelminek nevezett népszavazáson:

Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

A lap szerint a döntés indoka az, hogy míg a kérdések nagy részét hitelesítette a Kúria, az ötödik kérdést – „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?” – az emberi méltóság védelme mellett kiállva alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, ezért a Nemzeti Választási Bizottság határozatát megváltoztatva nem hitelesítette azt. Ezt követően fordult a kormány az Alkotmánybírósághoz, azonban a Magyar Nemzet szerint inkább nem várják meg a döntés eredményét, inkább kihagyják a kérdést a népszavazásból. A lépés azt is jelenti, hogy a népszavazást akár a jövő tavaszi országgyűlési választás napján is megtarthatják.