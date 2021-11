Tüntetők nyertek pert a TV2 ellen

A Társaság a Szabadságjogokért segítségével bírósághoz fordult és jogerősen is pert nyert a propagandamédia ellen a túlóratörvény elleni tüntetés két szervezője, közölte a TASZ pénteken. A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy személyiségi jogaikban sértette meg őket a TV2, amikor valótlanul híresztelte, hogy „rombolást és pusztítást szerveztek békés tüntetés helyett”.

Mint emlékeztetnek: 2018 decemberében több tüntetés is zajlott országszerte a rabszolgatörvény elfogadása miatt. Filó Mariann és Krasznahorkai Emma december 14-ére szervezett demonstrációt a Parlament elé. A TV2 december 17-i Tények című esti hírműsorában hazug módon számolt be az aktivisták szerepéről. A 888.hu cikkét felhasználva, arcuk megjelenítésével úgy mutatta be őket, mint „felbujtókat, randalírozókat és bűnözőket”, akiknek célja „egyedül a pusztítás”.

A riportban ráadásul meg sem szólaltatták az aktivistákat, akik ezért a TASZ segítségével pert indítottak a csatorna ellen. A hazugságot elsőként megjelentető 888.hu-t és a cikket szintén átvevő Origót is beperelték.

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a tüntetésről beszámoló TV2 szándékosan megszegte a kiegyensúlyozott, ellenőrzött tényeken nyugvó, sokoldalú tájékoztatás elveit. A 888.hu és az Origo nem nyújtott be érdemi ellenkérelmet, így velük szemben az aktivisták már első fokon megnyerték a pert. A TV2 viszont fellebbezett, és most a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is megállapította a jogsértést.

A bíróság indokolása szerint a tüntetés szervezői jogszerűen éltek az Alaptörvény által védett véleménynyilvánítási és gyülekezési jogukkal, és a TV2 megsértette a személyiségi jogaikat, amikor erről valótlanul számolt be. Azt is megállapították, hogy a csatorna célja a nézők félretájékoztatása volt, és ennek érdekében szándékosan eltorzították a történéseket. Az ítéletben úgy fogalmaztak, hogy

a televíziós csatorna híradója ezen valótlan tényállítással az átlagosan tájékozott és körültekintő átlagnéző véleményalkotását kívánta befolyásolni.

A döntés értelmében a TV2-nek 800 ezer forint sérelemdíjat kell fizetnie az aktivistáknak, valamint 15 napon belül a Tények című műsorban fel kell olvasniuk az ítélet rendelkező részét. Emellett a honlapjukon is közzé kell tenniük legalább egy évig, még akkor is, ha magát a jogsértő tartalmat eltávolítják onnan.

A szervezőket képviselő Bodrogi Bea, a TASZ ügyvédje szerint az ítélet világosan kimondja, hogy a média nem hazudhat következmények nélkül. Hangsúlyozta: