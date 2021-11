Republikon: Márki-Zay tizenkét százalékot ver rá Orbánra népszerűségben

Októberben a nagy pártok támogatottsága csökkent, a kis pártok pedig erősödtek mind a teljes népesség, mind pedig a pártválasztók körében. A Fidesz támogatottsága 34-ről 32 százalékra esett vissza a teljes népességnél – írta meg elsőként a Telex.hu a Republikon Intézet legújabb havi pártpreferencia-kutatására hivatkozva. A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésén alapul, az adatokat október 25. és 29. között vettek fel. A felmérés nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára, a hibahatár ±3,2%.

A havi adatok alapján a DK a Fideszhez hasonlóan 2 százalékponttal gyengült, jelenleg 12 százalékon áll. A Jobbik és az MSZP is egy-egy százalékpontot vesztett, így a Jobbik 9, az MSZP 5 százalékon áll a teljes népesség körében. A Momentum támogatottsága változatlanul 7 százalék, az LMP és az MKKP 2-2 százalékos támogatottságot élvez ebben a körben. A Párbeszéd ugyanitt 1 százalékról 3-ra, a Mi Hazánk 1-ről 2-re erősödött, a bizonytalanok aránya pedig 22 százalékról 24-re nőtt a megelőző hónaphoz képest – írják.

A kutatás szerint Fidesz és a DK 2 százalékpontos gyengülése a pártválasztók körében is érvényesült. A Fidesz támogatottsága ebben a csoportban 44-ről 42 százalékra, a DK-é 18-ról 16-ra esett vissza. A Jobbik is 2 százalékponttal gyengült, így az elmúlt hónapra 11 százalékon állt. Az MSZP itt is 1 százalékpontot veszített támogatásából, azaz 7 százalékon állt, míg a Momentum erősített, 9 helyett 10 százalékpont volt októberben a támogatottsága a pártválasztók körében. A Párbeszéd ebben a körben körében 2 százalékponttal vált erősebbé, azaz 2 helyett 4 százalékra emelkedett a támogatottsága, míg az LMP és MKKP 2-ről 3, a Mi Hazánk 1-ről 2 százalékra nőtt októberben.

A Republikon a pártpreferencia-változásokból arra következtetett, hogy a nagyok gyengülésének és a kicsik erősödésének köze lehet az előválasztás eredményéhez, ami kisebb mértékű elitellenes tendenciát hozott a szavazói magatartásban.

Azt írják, a kis pártok választói számára reálissá vált egy olyan alternatíva, ahol nem „pártóriások” között dől el a választás, hanem a kisebbségi vélemények is képviseltetik magukat.

Októberben a Republikon a szokásos pártpreferencia-mérésen túl megvizsgálta Orbán Viktor kormányfő és Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt ismertségét és népszerűségét is. Az eredmények azt mutatják, hogy Orbán Viktor ismertsége nagyobb, mint Márki-Zay Péteré; a miniszterelnökről a megkérdezettek 88 százaléka tudott véleményt alkotni, míg a hódmezővásárhelyi polgármesterről csak 71 százaléka.

Azok körében azonban, akik ismerik a két politikust:

a válaszadók 55 százaléka nyilatkozta, hogy kedveli Márki-Zay Pétert,

és csak 43 százalék azt, hogy kedveli Orbán Viktort.

A bizonytalan szavazók körében Orbán Viktor népszerűsége 33 százalék, Márki-Zay Péteré viszont 66 százalék a kutatás szerint. Az intézet a két politikus népszerűségének korcsoportos eloszlását is vizsgálta, ebből a szempontból Márki-Zay népszerűsége minden korosztályban 50 százalék feletti volt, Orbáné viszont mindenhol 50 százalék alatt maradt, a 60 év felettieknél mutatkozott a legmagasabbnak, ott 49 százalék.