Bodnár Zsigmond a tehetősségről: Ugyanolyan démonokkal és kihívásokkal küszködünk nap mint nap, mint mindenki más, csak szebb a körítés

Vasvári Vivien a múlt hónapban adta hírül, hogy a negyedik gyerekével várandós: azóta kiderült, hogy Bodnár Zsigmonddal közös második babájuk szintén fiú lesz.

A házaspár nemrég a Tények Plusz stábjának adott interjút a babavárás apropóján. A beszélgetés során Bodnár Zsigmond azt is elárulta, hogy noha nem sírós típus, ötször nézte meg a babaváró bulijukról készült videós összefoglalót, és minden alkalommal potyogtak a könnyei.

Mint kiderült, Bodnárék az Egyesült Államokban, közös üzleti realityműsoruk forgatása közben tudták meg, hogy úton van a második közös gyerekük. Vasvári Vivien rosszullétekkel küzdött, miután pedig orvoshoz ment, bizonyítást nyert, hogy várandós.

Colinnak (a pár első közös gyereke – a szerk.) szerettem volna egy fiú kistesót, és azzal a feltétellel akarhattam én is ezt a fiút, és szeretném ezt a fiút, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, akkor még a sort esetleg egy lánnyal zárjuk. Ezt majd a Jóisten el fogja dönteni.

A kismama saját bevallása szerint bízott abban, hogy nagylánya, Ariana után most ismét lányos anya szerepben lubickolhat – korábban ki is jelentette, hogy ha ezúttal is kisfiút hord a szíve alatt, újra szülni fog, hátha az ötödik gyereke ismét lány lesz.

A házpár az interjú alkalmával kifejtette, hogy számukra mindennél fontosabb a család, és mint mondják, a körülményeik is adottak ahhoz, hogy sokgyerekes szülők legyenek. Hangsúlyozták, hogy az igazi értéket számukra az jelenti, ahogyan például az ünnepekkor megtelik majd az otthonuk a gyerekeikkel és a fiatalok barátaival, barátnőivel – a valódi sikert pedig az jelenti majd, amikor a gyerekeik felnőve időt akarnak velük eltölteni.

A beszélgetés során Bodnárék arra is kitértek, hogy sok támadást kapnak az internetes platformokon azért, mert luxuskörülmények között élnek. Az üzletember a téma kapcsán elmondta, hogy alig több, mint harminc évesen felépített egy nemzetközi szinten is sikeres techvállalkozást, amit később hatalmas összegért sikerült eladnia. Vasvári Viviennel pedig nemrég közös bizniszbe kezdtek, jelenleg egy tanulást segítő applikációt fejlesztenek.

Egyetlenegy dolgot ad a pénz, boldogságot nem: szabadságot. Szabadságot ahhoz, hogy megtaláld a boldogságot. A felelősség viszont, amikor ez megvan, mármint maga a pénz és a szabadságod, az jóval nagyobb, ugyanis ott már nincs több indok

– magyarázta Bodnár, majd az őket érő támadásokat illetően úgy fogalmazott:

Itt van egy fiatal srác, aki megtalálta a Vasvári Vivient, és akkor »jaj, ők milliárdosok, és izé, minden«. Azt soha senki nem nézi meg, hogy mennyi munkával jöttünk el ide, és soha nem gondolnak bele az emberek, hogy mi ugyanolyan démonokkal és ugyanolyan kihívásokkal küszködünk nap mint nap, mint mindenki más, csak szebb a körítés.

Mint mondják, nehéz volt elengedniük azt, ahogyan az emberek megnyilvánulnak velük kapcsolatban: Vasvári például azt mondja, különböző platformokon napi szinten tesznek kéretlen megjegyzéseket a külsejére, neki azonban az a legfontosabb, hogy a férjének tetsszen.