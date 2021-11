Az Emmi adatai szerint az iskolákban alig van jelen a járvány

A pénteki napon az iskolák kevesebb mint két százalékát érintette tanügyi intézkedés, egy-egy osztályban rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelése – közölte a 24.hu kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Azt a tárca kérdésünkre sem részletezte, hogy milyen iskolatípusokra vonatkozik ez az arányszám, mindenesetre feltételezhető, hogy az Emmihez tartozó általános iskolákról és gimnáziumokról rendelkezhetnek adatokkal.

Az országban körülbelül 2700 állami fenntartású általános iskola és 310 állami fenntartású gimnázium működik, ez alapján tehát körülbelül hatvan intézményt érinthetett a múlt pénteki adatok szerint valamilyen járványügyi intézkedés.

– A hivatalos adatok bizakodásra adnak okot, de sajnos a napi tapasztalatunk az, hogy a járvány egyre erősebben terjed az oktatási intézményekben, és olyan pedagógusok is táppénzre kerülnek, akik már két oltást is felvettek – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás megjegyezte, egy korábbi miniszteri utasítás szerint a 7. és 8. osztályosok esetében nem lehet távoktatást elrendelni, mert a 12 évnél idősebbek már oltakozhatnak, ez alapján az iskolák ezen évfolyamainál digitális munkarendet nem is írhatnak elő.

Totyik Tamás szerint érthetetlen, hogy ha veszélyhelyzet van érvényben, akkor miért szervezik a különböző iskolákba járó gyerekeket közös programokba. Megjegyezte, a Lázár Ervin program révén például a felsőbb évesek cirkuszlátogatásra, illetve színházba járnak.

– Úgy tűnik, a kormány úgy döntött, hogy ráengedi a vírust a társadalomra a nyájimmunitás eléréséhez – mondta Totyik Tamás.

A hivatalos adatok szerint az elmúlt három napban 17 834 új fertőzöttet igazoltak. Az egy héttel korábbi adatokhoz képest 40-60 százalékos romlás tapasztalható minden fő mutatóban.