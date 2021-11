Tombol a járvány: egy hét alatt 40-60 százalékos romlás minden fő mutatóban

Az elmúlt három napban 17 834 új fertőzöttet igazoltak – írja a hivatalos oldal. Vagyis átlagosan közel 6 ezer új fertőzött volt ezen három nap alatt, amiben a hétvége is benne volt. Ezt is figyelembe véve magasnak számít a mostani adat: ugyan pénteken 6800 új fertőzöttet jelentettek, egy héttel ezelőtt pedig 11.200-at, vagyis azzal összevetve 60 százalékkal magasabb a mostani szám.

Az aktív fertőzöttek száma pedig 68 586 főre emelkedett:

Elhunyt 214 beteg. Ez napi átlagban 71 áldozatot jelent. Egy héttel ezelőtt 152 elhunytról számolt be a kormányzat, itt is nagyon magas, 40 százalékos a növekmény.

Az elhunytak száma 31 398 főre emelkedett.

Összesen 3980 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Ez tíz százalékkal több, mint ahányan csütörtökön voltak, és bő 50 százalékos növekmény az egy héttel ezelőttihez képest.

Közülük már 434-en vannak lélegeztetőgépen. Pénteken még 366 lélegeztetettet jelentettek, egy héttel ezelőtt pedig 299-et, vagyis egy hét alatt 45 százalékkal nőtt a lélegeztetőgépen levők száma.

A beoltottak száma 5 974 514 fő, közülük 5 754 475 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 369 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.

Nagyon kevesen veszik fel továbbra is az oltást, három nap alatt nem érte el a hétezret az első adaggal beoltottak száma, és durván hatezren voltak, akik a második oltást megkapták. A harmadik oltásoknál nagyobb a tempó, ott három nap alatt 54 ezren, vagyis napi átlagban 18 ezren vették fel a vakcinát.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány 2021. november 22-28. között oltási akcióhetet indít, emlékeztetnek. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, az üzemorvosok rendelkezésére bocsájtják az igényelt mennyiségű oltóanyagot.

„Az oltási akcióhét során az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.”