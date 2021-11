Zacher Gábor: Nem szabadna csak az oltásra hagyatkoznia a kormánynak

Nem értem, hogy miért kell várni a koronavírus elleni oltási kampánnyal november végéig? Miért nem tegnaptól vagy mától oltunk?

Többek közt erről beszélt Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa a Portfoliónak adott interjújában.

Szerinte a november 22. és 28. között tervezett kampánykor oltottaknak karácsonyra lehet megfelelő, jelen várakozás szerint viszont december elejére tetőzhet a járványhullám, amíg sok áldozata lehet a 4. hullámnak.

Zacher szerint érezhetően, hétről-hétre romlik a járványhelyzet. Bár a kórházak bírják kapacitással, a hatvani kórházban dolgozó orvos úgy látja, érdemes lenne az oltási kampány erőteljesebb maszkhasználattal kiegészíteni, illetve a nyilvános rendezvényeken való részvételhez megkövetelni a beoltottságot.

Oltás, maszk, kézmosás, távolságtartás és szigorúbb rendezvényszervezési szabályok. Ezeket az eszközöket egyszerre kellene használnia a kormánynak, nem szabadna csak az oltásra hagyatkozni

– fogalmazott.

Ő valamennyi zárt térben kötelezővé tenné újra a maszkhasználatot. Egyetért Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy még egy a tavalyihoz hasonló lezárást nem bírna el az ország, éppen ezért tartaná fontosnak, hogy az oltások mellett más eszközökkel is csillapítsa a járvány mértékét a kormány.

Megjegyezte, most leginkább a nem beoltottak vannak a legnagyobb veszélyben. Nemcsak az a 300 ezer fős idős populáció, aki semmilyen oltást nem kapott, de a fiatalabbak is.

Újdonságként említette, hogy nemcsak a 20-as, 30-as éveikben járók közül kerülnek be egyre többen a kórházba, hanem a járvány 4. hullámában egyre több az olyan gyermekbeteg is, aki ellátásra szorul. Ez a korábbi 3. hullám esetében csak elvétve volt megfigyelhető, de most jóval gyakoribb.