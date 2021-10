Elítélt sikkasztó szállodáját szerezte meg Tiborcz cége

Juan Antonio Roca szép számmal fogadott el kenőpénzeket, fél évszázadra börtönbe küldték.

Különös hír volt szeptember 24-én, hogy a magyar kormányfő lánya és veje, Orbán Ráhel és Tiborcz István családostul a spanyolországi Marbellába költöznek. A hivatalos magyarázat szerint a Tiborcz érdekeltségébe tartozó cég, a BDPST Group egy murciai szállodát vett meg, valamint további terjeszkedésre készül az Ibériai-félszigeten.

A HVG most utánajárt, pontosan mi is a háttere a 84 szobás, 9,3 millió euróért megvett hotelnek. Juan Antonio Rocáé volt a hotel, aki évekig Marbella városi tanácsának várostervezési menedzsere volt, magyarul mindenféle építkezést kontrollált, sőt kenőpénzeket is elfogadott. Rocára aztán egy nagy művelet keretében lecsapott a spanyol igazságszolgáltatás,

és sikkasztásért, pénzmosásért és vesztegetésért 50 év börtönre, valamint 233 millió eurós (80 milliárd forintnál is több) vagyonelkobzásra ítélték.

Ennek folyamán került a szálloda az államhoz, ami a BDPST-nek adta el. A lap arról ír, jó üzlet köttethetett, hisz lementek az ingatlanárak Spanyolországban a járvány miatt. Tiborczék valóban terveznek még befektetéseket az országban. Arról is ír a lap, hogy Marbellát megkedvelte a NER, az éttermes Zsidai Roynak is van már három vendéglője a városban. Marbella zűrös múltjáról és jelenéről korábbi cikkünkben írtunk.

(Kiemelt képünkön öltönyben, bilincsben látható Roca.)