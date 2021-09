Rusvai: Többségben vannak az oltatlanok a súlyos és végzetes esetek között

A közel hatmillió beoltott dacára nagyjából ugyanazt látjuk a statisztikai adatokban, mint ezelőtt egy évvel

– hívta fel a figyelmet kedden Rusvai Miklós víruskutató az RTL Klub Híradójában. A szakember arról is beszélt, hogy a hatvan év fölötti korosztályból valamivel több, mint ötszázezren még nem oltatták be magukat. Mivel ebben a korosztályban jóval magasabb a társbetegségek aránya, ők azok, akik általában a legsúlyosabb állapotba kerülnek. Rusvai emlékeztetőül hozzátette, a hetven év fölöttiek esetében a fertőzöttek között tizenöt-húsz százalék az elhunytak aránya. Szerinte ezért is probléma, hogy nem sikerült jelentősen növelni az oltottak számát az idősebb korosztályban.

Sokkal meggyőzőbb lenne, ha a lélegeztetőgépen lévők és halottak száma mellett közölnék azt is, hogy ezek közül hány az oltott és hány az oltatlan

– javasolta a szakember.

Bár ezt a nyilvánosan hozzáférhető magyar adatok nem támasztják alá, mint mondta, a más országokban tapasztaltakhoz hasonlóan nálunk is túlnyomó többségben vannak az oltatlanok a súlyos és végzetes esetek között. Rusvai hozzátette, az oltatlanok többsége alacsonyan képzett, vidéken élő és kevésbé tájékozott ember, ők általános bizalmatlanságot közvetítenek, általában nem hisznek a hivatalos közleményeknek.

Nem tudjuk most megmondani, hogy a delta variáns, amelynek a fertőzőképessége nagyobb, vajon a kórokozó képességét is ugyanúgy őrzi, vagyis ugyanolyan magas arányban fog e majd súlyos eseteket eredményezni, mint az alfa variáns. Ez sajnos csak utólag fog kiderülni, a negyedik hullám végén

– mondta. Ami viszont szerinte ennél is sokkal szomorúbb, hogy nem látszik az enyhülés a tavaly őszi adatokhoz képest.