Pocsékul állhatott a versenyben a tegnap visszalépő Tóth Csaba

Tegnap azt jelentette be a szocialista Tóth Csaba, hogy visszalép az előválasztástól, így a Momentum által támogatott Hadházy Ákos maradt egyedül a jelöltségért folyt versengésben. Tóth mögül az elmúlt napokban hátráltak ki ellenzéki pártok, de más oka is lehetett annak, hogy a küzdelem hivatalos vége előtt ő maga lépjen hátrébb: elég rosszul állhatott belső felmérések és szivárgó szavazóköri adatok szerint, így tudja a hvg.hu. Így végül is a kisebbik rosszat választotta Tóth.

A lap azt hallotta egyik szocialista forrásától még Tóth visszalépése előtt, de az addig őt támogató pártok kihátrálása után, ha csodaszámba menne, ha azok után Tóth győzni tudna.

A lap egy helyi MSZP-s párttag forrása „pedig – aki részt vesz a zuglói előválasztásban – azt tapasztalta, hogy többször annyi voks érkezik Hadházyra, mint Tóthra. Persze a szavazás titkos, de a szavazóköri delegáltak sokszor látják, hallják, kire voksol az illető, sőt van, aki az asztalon, az orruk előtt húzza be az x-et.”

A magas részvételi arány is Hadházy malmára hajtotta a vizet (az országban Zuglóban az egyik legmagasabb a részvételi arány).

A hvg.hu szerint ahogyan közeledett az előválasztás, úgy nyílt ki az olló Hadházy javára, ő jóval népszerűbb volt a választók körében, mint Tóth.