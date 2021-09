Ki lesz Orbán kihívója? Ki vezeti majd az ellenzéket? Erről dönt a ma kezdődő előválasztás

A miniszterelnök-jelölti posztért öten küzdenek, a legtöbb jelölt állítására a DK és a Jobbik esélyes. Az első forduló kezdetére összeszedtük, mit kell tudni az ellenzéki előválasztásról.

Ma kezdődik és jövő vasárnapig tart az ellenzéki előválasztás első fordulója. Az érdeklődők 775 településen személyesen, valamint online is szavazhatnak.

A miniszterelnök-jelölti tisztségért öten versenyeznek:

Dobrev Klára (Demokratikus Koalíció, az Európai Parlament alelnöke),

(Demokratikus Koalíció, az Európai Parlament alelnöke), Fekete-Győr András (a Momentum elnöke),

(a Momentum elnöke), Jakab Péter (Jobbik-elnök),

(Jobbik-elnök), Karácsony Gergely (főpolgármester, MSZP-Párbeszéd-LMP)

(főpolgármester, MSZP-Párbeszéd-LMP) és Márki-Zay Péter (hódmezővásárhelyi polgármester, Mindenki Magyarországa Mozgalom),

de hogy ki lesz Orbán Viktor kihívója, az aligha dől el szeptember 26-án, az első kör ugyanis csak akkor lesz eredményes, ha valaki megszerzi a szavazatok legalább felét. Ha ez nem történik meg, második fordulót rendeznek a három legjobban szereplő jelölt között október 4. és 10. között. Az első kormányfőjelölti vitán ádáz véleménykülönbségekre nem derült fény, a részt vevők kerülték a konfrontációt, a fideszesek elszámoltatását sürgették, és jóléti ígéreteket fogalmaztak meg. A második vitát jövő pénteken rendezik majd, a harmadikat pedig csak a második forduló idején – ebből is látszik, a szervezők sem számítanak arra, hogy már az első körben eldőlne a verseny.

Biztosan eldől viszont mind a 106 egyéni választókerületben az, hogy az ellenzéki pártok kit indítanak a fideszes jelölttel szemben a jövő tavaszi országgyűlési választáson, hiszen az egyéni jelölti verseny egyfordulós, a közös listán induló pártok pedig vállalták, hogy minden körzetben azt támogatják, aki győz az előválasztáson.

Tizenegy választókerületben már eredményt is hirdethetünk, ugyanins ellenfél nélkül indul:

Szabó Tímea (Párbeszéd): Budapest 10-es választókerület (III. kerület),

(Párbeszéd): Budapest 10-es választókerület (III. kerület), Varju László (DK): Budapest 11-es választókerület (IV. kerület),

(DK): Budapest 11-es választókerület (IV. kerület), Jézsó Gábor (MSZP): Borsod megye 6. számú választókerület (Tiszaújváros),

(MSZP): Borsod megye 6. számú választókerület (Tiszaújváros), Kis-Szeniczey Kálmán (LMP): Bács-Kiskun megye 4-es választókerület (Kiskunfélegyháza),

(LMP): Bács-Kiskun megye 4-es választókerület (Kiskunfélegyháza), Dudás Róbert (Jobbik): Heves megye 2-es számú választókerület (Gyöngyös),

(Jobbik): Heves megye 2-es számú választókerület (Gyöngyös), Csányi Tamás (Jobbik): Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. választókerület (Törökszentmiklós),

(Jobbik): Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. választókerület (Törökszentmiklós), Nunkovics Tibor (Jobbik): Komárom-Esztergom 2-es választókerület (Esztergom),

(Jobbik): Komárom-Esztergom 2-es választókerület (Esztergom), Gyenes Szilárd (Momentum): Nógrád megye 2. választókerület (Balassagyarmat),

(Momentum): Nógrád megye 2. választókerület (Balassagyarmat), Schmuck Erzsébet (LMP): Pest megye 9-es választókerület (Nagykáta),

(LMP): Pest megye 9-es választókerület (Nagykáta), Steinmetz Ádám (Jobbik): Somogy megye 3. választókerület (Marcali),

(Jobbik): Somogy megye 3. választókerület (Marcali), és Rig Lajos (Jobbik): Veszprém 3-as választókerület (Tapolca).

Ebből is látszik, amit korábbi, a jelöltállítás hátteréről szóló cikkünkben megemlítettünk: a Jobbik gyűjtötte be a legtöbb támogatást a többi ellenzéki párttól, így öt képviselőjének sem kell az előválasztással bajlódnia. A tizenegy verseny nélküli körzet ugyanakkor gyökeresen eltérő esélyeket rejt: Szabó Tímea és Varju László 2018-ban is győzött, Rig Lajos pedig, bár akkor alulmaradt, a 2015-ös időközi választáson hódította el a mandátumot a tapolcai körzetben. Szoros versenyt hozott tavaly a borsodi időközi választás is, igaz, akkor a korábbi szélsőséges nyilatkozatai miatt támodott jobbikos Bíró László volt az összellenzéki jelölt, aki most visszalépett az így egyedül a páston maradó MSZP-s teológus, Jézsó Gábor javára. Messze nem reménytelen a gyöngyösi és a törökszentmiklósi körzet sem, az előbbiben 2018-ban Vona Gábor szorongatta a Fideszt, az utóbbi pedig a vesztegetés elfogadásával vádolt Boldog István felségterülete, ahol a kormánypárt így kénytelen jelöltet cserélni, a Jobbik pedig a legutóbb kevesebb mint 4 százalékponttal alulmaradó Csányi Tamást indítja ismét. Ezzel szemben a kiskunfélegyházi és a balassagyarmati körzet a legnehezebben nyerhetők közé tartozik, a Fidesz-KDNP 60, illetve 55 százalékot szerzett ezekben 2018 áprilisában.

Az alábbi két térképen nyomon követhető, hogy a vidéki, illetve a fővárosi választókerületben hányan és kik indulnak a képviselői helyért. Tizenegy körzetben tehát nincs tét, 53 körzetben pedig a visszalépések miatt csupán két induló közül lehet választani, és ezek között is van, ahol inkább csak formális a verseny: így az MSZP-s Hiller István és Kunhalmi Ágnes (XIX-XX. és XVIII. kerület), valamint a jobbikos Kálló Gergely (Dunaújváros) is könnyű szerrel védheti majd meg egyéni mandátumát, hiszen szinte minden párt felsorakozott mögéjük, és csak egy-egy kihívójuk van.

32 körzetben hárman indulnak, hét helyen pedig négy politikus verseng. Öt jelölt mindössze Zalaegerszegen és az egyik debreceni körzetben van, a tolongás itt inkább azért különös, mert mindkettő masszívan fideszes választókerület.

Hogy melyek a legélesebbnek ígérkező összecsapások, az talán azon is lemérhető, hogy mely 32 választókerületben szervezett jelölti vitát a Partizán, de ezek közül is kiemelhető néhány:

Szombathelyen az „Ördög ügyvédje” elleni nyomozásban meggyanúsított DK-s Czeglédy Csaba méri össze erejét az összes többi párt által támogatott LMP-s Ungár Péterrel ,

méri össze erejét az összes többi párt által támogatott LMP-s , a II. kerületben a párbeszédes Tordai Csaba küzd a televíziósként megismert Kálmán Olgával (DK), előbbi mögé az MSZP, az LMP és a Momentum, utóbbi mögé a Jobbik sorolt be,

küzd a televíziósként megismert (DK), előbbi mögé az MSZP, az LMP és a Momentum, utóbbi mögé a Jobbik sorolt be, Zuglóban az MSZP-s Tóth Csaba élvezi a DK és a Jobbik támogatását is, ellenfele az őt korrupcióval vádoló Hadházy Ákos (Momentum),

élvezi a DK és a Jobbik támogatását is, ellenfele az őt korrupcióval vádoló (Momentum), a jó nyerési eséllyel kecsegtető megyeszékhelyek közül Miskolcon a két párt egyezsége nyomán az egyik körzetben a Jobbik ( Szilágyi Szabolcs ), a máskiban a DK jelöltje ( Hegedűs Andrea ) küzd meg az MSZP-s Simon Gáborral és Varga Lászlóval,

), a máskiban a DK jelöltje ( ) küzd meg az MSZP-s és és hasonló a helyzet Szegeden is, csak ott DK vs. MSZP és Jobbik vs. Momentum harc várható az indulásért.

A következő, lapozható ábrán az követhető, hogy az egyes pártok hol indítanak jelöltet az előválasztáson országosan, illetve a fővárosban. A visszalépések után már véglegesnek tekinthető lista szerint a legtöbb, hatvan indulója a DK-nak van, majd a Momentum (59), a Jobbik (52), az MSZP (39), az LMP (17) és végül a szocialistákkal pártszövetségben induló Párbeszéd (12) következik.

A lenti infografika a kereszttámogatásokat ábrázolja, vagyis azt, hogy az egyes pártok mekkora számban állítanak saját jelölteket, illetve támogatnak másokat. Ahogy arról korábban részletesen írtunk, a jelöltállítást meghatározta, hogy a DK és a Jobbik némiképp váratlanul egy 39 körzetre kiterjedő megállapodást kötött, aminek hatására az MSZP–Párbeszéd is hasonló méretű alkut hozott tető alá a Momentummal, noha a pártok ideológiai profiljából aligha ezek az szövetségek következnének elsőként. A tíz éve az MSZP-ből kiszakadt DK így 19 jobbikos politikust támogat, de csak tíz szocialistát, miközben az MSZP ugyancsak tíz DK-st, de húsz momentumost.

Az esélyekről elöljáróban nehéz mit mondani, leginkább azért, mert az ellenzék először kísérletezik az előválasztással, így a részvételt még becsülni is nehéz, pedig ez alapvetően befolyásolja majd az eredményt. A miniszterelnök-jelöltek népszerűségéről meglehetősen széttartó felmérések készültek, bár annyi kirajzolódik, hogy Karácsony Gergely és Dobrev Klára feltétlenül esélyes a második fordulóra, a harmadik pedig – az inkább vidéken népszerű, a várhatóan jóval magasabb választói hajlandóságot mutató Budapesten azonban lemaradó – Jakab Péter lehet, de a közvélemény-kutatók azt tapasztalták, hogy az utóbbi hetekben feljövőben volt Márki-Zay Péter is. Fekete-Győr továbbjutása a mérések alapján meglepetés volna.

Az egyéni választókerületi esélyeket még bajosabb megtippelni – szerencsére ezt megtette helyettünk a Momentumnak is dolgozó 21 Kutatóközpont, amelynek elemzése szerint

a Jobbik 34,

a DK 29,

a Momentum 20,

az MSZP 11

a Párbeszéd 7,

az LMP 5 körzetben nyerhet.

Hangsúlyozzák, hogy e becslés alapja a pártok 2019-es európai parlamenti és önkormányzati választási eredménye, az utóbbi hetek, hónapok helyi és országos közvélemény-kutatásai és a jelöltek ismertsége, ám az eredményt elsősorban a részvétel befolyásolhatja: a legszervezettebb, legelkötelezettebb szavazótáborral a DK rendelkezik, nem véletlen, hogy az aláírásgyűjtési versenyt is ők nyerték meg a legtöbb helyen. Gyurcsány Ferenc pártjának tehát az alacsony (200-300 ezres) részvétel kedvezne.

A 21 Kutatóközpont szerint senki sem fog tarolni, minden párt nagyjából a választóközönségével arányosan számíthat egyéni választókerületekre. A DK leginkább a megyei jogú városokban, a Momentum Budapesten és az agglomerációban számít esélyesnek, az MSZP-Párbeszéd pedig elsősorban azokban a képviselőiben bízhat, akik már 2018-ban is nyerni tudtak. Fontos megállapítás, hogy a Jobbik sok billegő (vagyis kétesélyes) körzetet szerezhet meg, így egy jelentősebb ellenzéki sikerből nagyot profitálhat, ha viszont az ellenzék 2018-hoz hasonlóan csak Budapesten és a nagyobb megyeszékhelyeken rúg labdába, abból rosszul jönnek ki Jakab Péterék, akik a 18 budapesti körzetből csak háromban állítottak jelöltet.

A stabilan ellenzékinek minősített harminc választókerület ugyanis egészen más képet mutat, ezekből mindössze négy áll a Jobbiknak, nyolcban a DK, hétben a Momentum, ötben-ötben az MSZP és a Párbeszéd, egy helyen pedig az LMP jelöltje győz majd az előrejelzés szerint. Vagyis

egészen különböző parlamenti erőviszonyok alakulhatnak ki az ellenzéken belül választási győzelem és egy simának mondható Fidesz-siker esetén.

Az ábrákat Molnár Dávid készítette.