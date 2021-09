Gulyás Márton: „Állunk elébe a bírósági tárgyalásnak”

Hétfőn este Budapest nyolcas számú választókerületének ellenzéki jelöltjei mutatkoztak volna be a Partizán csatornáján, név szerint Hadházy Ákos a Momentum, és Tóth Csaba, az MSZP és a Párbeszéd jelöltje, aki a DK és a Jobbik támogatását is élvezi. A vita azonban nem jöhetett létre, mert Tóth Csaba nem érkezett meg a stúdióba, hanem – amint arról mi is beszámoltunk korábban – feljelentést tett az előválasztási vitákat moderáló Gulyás Márton baloldali aktivista ellen. A vitaműsort ilyen módon Tóth Csaba képviselőjelölt részvétele nélkül, Hadházy Ákossal kezdték el hétfő este. Gulyás a műsor elején ismertette a Tóth Csabával kialakult vitás helyzet előzményeit.

A népszerű baloldali aktivista azt mondta, a Partizán július 29-én tárgyalta le az Országos Előválasztási Bizottsággal, hogy milyen körzetekben és mikor terveznek erőválasztási vitákat tartani. A tárgyalás során rögzítetteket végül augusztus elején egy szerződésben is rögzítették. Az Országos Előválasztási Bizottság (ez a szerv felel az előválasztás infrastrukturális és szervezési hátteréért) a szerződésben vállalta, hogy az összes képviselővel közlik az időpontokat, illetve a helyszíneket és egyéb információkat, hogy ezzel is segítsék a szervezést. Gulyás Márton szerint mindez eddig gördülékenyen ment, a képviselők döntő többsége semmilyen akadályt nem állított a viták megszervezése elé.

Tóth Csaba azonban Gulyás szerint kezdetben elzárkózott a vitától, később lebegtette az álláspontját, legutóbb pedig úgy nyilatkozott, hogy hétfőn délelőtt fog válaszolni arra, hogy megjelenik-e a vitán vagy sem.

A válasz végül sajátos formában érkezett meg, egy feljelentés keretében, amelyet videóüzenetben közölt Tóth Csaba, és mi is a Facebook oldaláról értesültünk erről

– fogalmazott Gulyás Márton.

A moderátor hozzátette: a Tóth Csaba által megfogalmazott vádakat határozottan visszautasítják.

Tóth Csaba korábban azt mondta:

Gulyás Márton a Partizánban a Karácsony Gergellyel folytatott interjúja során olyan kérdésekbe csomagolt vádakat fogalmazott meg személyemmel kapcsolatban, amelyekért a mai napon nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás miatt feljelentettem.

Gulyás a hétfő esti műsorban arról is beszélt, hogy szerinte az interjúba nem hangzik el olyasmi, amire Tóth képviselőjelölt hivatkozik. Éppen ezért, mint mondta, áll elébe a bírósági tárgyalásnak, és nagyon sajnálja, hogy a képviselőjelölt a vitán nem jelent meg.

A Partizánnál úgy gondoljuk, hogy a Fidesszel szembeni kihívás előfeltétele az, hogy az erre vállalkozó képviselőjelöltek a független kritikus nyilvánosság kérdéseire válogatás nélkül válasszal szolgálnak. Azt gondoljuk, hogy minden olyan kihívónak, aki föl kíván állni a pástra, és a magyar társadalmat kívánja képviselni ’22 után az Országgyűlésben, nem megválogatnia kell a médiumokat, hanem válogatás nélkül a kritikus kérdésekre – akármelyik oldalról is érkezzenek – válasszal szolgálni.

– magyarázta az előválasztási vitákat moderáló aktivista.

Gulyás hozzátette, szerintük ahogy a képviselőjelöltek esetében, úgy a miniszterelnök-jelöltek esetében is ez az elvárt, helyes és kívánatos magatartás, már csak azért is, mert ők maguk mindegyike politikai rendszerváltásról, a politikai kultúra megújításáról beszél a különböző megszólalásaiban.

A politikai kultúra megújítása ott kezdődik, hogy [a jelöltek] a Fidesztől eltérő módon, vagyis a kritikus nyilvánosság kérdéseit válasszal megilletve lépnek ki és nyilvánítanak álláspontot a legfontosabb kérdésekben a közvélemény számára

– mondta.