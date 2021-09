Így fest az előválasztási vita, ahol a Partizán stábja népesebb, mint a közönség

Hétfő óta a tart a Partizán által szervezett előválasztási vitasorozat, amelynek során 32 választási körzetben csapnak össze a jelöltek. Testközelből néztük meg az egri indulók megmérettetését a bátonyterenyei művházban, ahol egy maroknyi, de lelkes tábor szurkolt a vitázóknak. Gulyás Márton pedig arról beszélt a 24.hu-nak, hogy ítéli meg az első pár napot és milyen pokoli nehéz volt helyszínt találni a vitákhoz.

Lehetséges, hogy országszerte már tömegeket tart lázban az ellenzéki előválasztás, de az egész biztos, hogy szerda délután a bátonyterenyei Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár kapujában semmi sem látszott ebből a lelkesedésből. Pedig ekkor már csak percek választottak el minket a Partizán aznapi előválasztási vitájától, amelyen Heves megye 1. számú választókerületének ellenzéki jelöltjei csaptak össze egymással, ezt pedig egyből követte a nógrádi 1-es körzet képviselőjelöltségért folyó vita.

Ehhez képest csak páran lézengtünk az épület előtt, leginkább az ablakba tapasztott bájos gyerekrajzokat tanulmányozva. A láthatóan békés idillben élő tehén, malac és csirke sem épp egy parázs politikai ütközet hangulatának ágyazott meg – megszeppent mosolyukból ítélve, a legvadabb álmaikban sem gondolták volna, hogy egyszer majd ők bábáskodhatnak a demokratikus vitakultúra magyarországi feltámasztási kísérlete felett. Merthogy ez az előválasztási vitasorozat egyik célja: visszahozni valamit az avíttnak gondolt, sokak által temetett politikai versengés szelleméből, ahol szlogeneken és személyeskedő lejárató kampányokon túl, olykor szakpolitikai érvek is szerepet kaphatnak a kampányokban. A bátonyterenyei vitadélután ásító hétköznapisága azonban világosan demonstrálta, hogy nem olyan egyszerű megmozgatni az embereket.

Sorra pattintották le őket

A helyszíni hangulat persze csak az egyik oldala a történetnek, hiszen a vitákat az interneten is lehet élőben követni, visszanézni, a Youtube-os számok alapján pedig ezt viszonylag sokan meg is teszik. A festői fekvésű tízezres nógrádi városka ráadásul eleve nem nevezhető ideális helyszínnek közönségszervezési szempontból, hiszen Egertől például egy óra autóval odajutni – ennyit pedig a második kedvenc zenekaráért még csak-csak, de egy Youtube-on is nézhető képviselőjelölti vitáért aligha utazik szívesen az emberek többsége.

Gulyás Mártonnal beszélgetve hamar kiderül a furcsa helyszínválasztás valódi oka, ami már eleve sokat elmond az országban uralkodó politikai közhangulatról: állítása szerint nagyon nehezen találtak helyszíneket a vitákhoz, mert a színházak és egyéb frekventáltabb helyek sorra lepattintották őket, amikor meghallották, hogy előválasztás vagy Partizán. A hivatalos érv többször is az volt, hogy semmilyen politikai rendezvénynek nem szeretnének helyt adni, de Gulyás ezt nem találja túl meggyőzőnek.

Ezt azért kevéssé hiszem, mert több olyan helyen, ahova szerettünk volna menni, 2018-ban is volt fideszes pártrendezvény, és feltételezem, hogy lesz 2022-ben is. Már itt elakad tehát a dolog, hogy nincs olyan hely, ahol vitát lehetne szervezni

– mondta még a vita előtt Gulyás, példának hozva, hogy a debreceni jelöltek vitájánál is csak egy Debrecentől 15 kilométerre fekvő wellness hotelben kaptak helyet.

A Partizán (műsor)vezetőjének amúgy meggyőződése, hogy a jelenlegi nézettség sokszorosát fel tudnák építeni, ha nem lejtene mások felé a pálya, és azonos versenyfeltételeik lennének a jobban beágyazott médiumokkal. „Ha egymillió embernek akarnánk előválasztási vitát közvetíteni, máshogy csinálnánk meg, de meg tudnánk csinálni” – mondja megingathatatlannak tűnő magabiztossággal. Ennek ellenére elégedettnek tűnik az első napok tapasztalataival és eredményeivel, hangsúlyozva, hogy a szombathelyi és a debreceni vitára is egész sokan elmentek, még teltházuk is volt (a napi két vitát moderáló Gulyás Mártonnal sok egyéb témát is érintettünk, az interjút nemsokára olvashatják a 24.hu-n).

Erről is az Ádám tehet!

A Partizán csapata már délben megérkezett a helyszínre, és az ezt követő órákban serényen dolgoztak azon, hogy minden készen álljon az ötórai vitához. Ez majdnem sikerült is, a trikolór paravánok, zászlók, kamerák, mind a helyükön voltak, a kezdés végül csak azért csúszott bő negyed órát, mert meg kellett teremteni a stabil internetkapcsolatot a közvetítéshez. Már a korábbi viták képi világából és főleg a stáblista hosszából is kikövetkezthető, hogy nem kis meló egy ilyet megszervezni, de a helyszíni készülődést látva jön át igazán, mekkora szervezést igényel a dolog.

A díszlet viszonylag puritán és konvencionális, a technikai felhozatal viszont elég komoly, a művház színpadát kamerák hada veszi körül, a függöny mögött pedig egy komplett kis vezérlőfülkét rendeztek be a délután során, ahonnan az élő közvetítést levezénylik. Nem költői túlzás azt mondani, hogy szerda este több partizános munkatárs volt a helyszínen, mint ahányan a nézőtéren ültek az első vita során. A mintegy tucatnyi emberből álló közönség nagy része eleve magukkal a jelöltekkel érkezett Egerből, és mindkét tábor ki is tett magáért az egyórás vita során. Az összes megszólalásra lelkes tapsvihar volt a válasz a nézőtér valamelyik oldaláról, attól függően, hogy épp a Demokratikus Koalíció színeiben induló Berecz Mátyás vagy a momentumos Jánosi Zoltán beszélt. Ilyen értelemben tehát kiegyenlített volt a meccs. Amikor pedig a vita után érdeklődni kezdtem, természetesen mindkét tábor a saját jelöltjét látta győztesnek a pódiumon, de azt egytől egyig hangsúlyozták, hogy színvonalas, kulturált vita volt, és tulajdonképpen ez a legfontosabb a jelenlegi állapotok között.

A vita valóban elég baráti hangulatban telt: bár akadtak véleménykülönbségek – például a határon túli magyarok választójoga, az Eger-közeli reptér szükségessége és a nagy sportberuházások kérdésében –, igazán parázs szóváltás egyszer sem alakult ki a jelöltek között. Pedig Eger bizonyos értelemben kiváló helyszín az előválasztáshoz, mert a 2019-es önkormányzati választást megnyerő, széleskörű ellenzéki koalíció hamar szétesett a városban, és időről időre a városházi belviszályaiktól lett hangos az országos sajtó. Mirkóczki Ádám polgármesterként sok korábbi szövetségesével összerúgta a port, többen fideszes kollaborációval vádolták, a jelenleg még a városi közgyűlésben dolgozó Berecz is azt nyilatkozta a 24.hu-nak pár hónapja, hogy hiába az ellenzéki összefogás segítette a polgármesteri székbe, Mirkóczki „már nem az ellenzék szekerét tolja.”

Egyértelmű volt tehát, hogy a városházi csaták és a polgármester személye elő fog kerülni a vita során is. Hogy ez mekkora slágertéma, az is jelezte, hogy az Egerből Bátonyterenyére érkezők már az első pillanatokban ezzel viccelődtek:

Itt is vannak kátyúk, nem csak Egerben… Biztos erről is az Ádám tehet!

– mondta egyikük a kocsiból kiszállva, kaján mosollyal. A jelöltek ennek ellenére erről a témáról is elég diplomatikusan nyilatkoztak.

Valóban egy elég speciális helyzet, ami Egerben kialakult. Azt kell látni, hogy nem az ellenzéki pártok között alakult ki egy belső súrlódás, inkább egy személy körül alakult ki konfliktus

– fogalmazott Jánosi Zoltán, hozzátéve, hogy a pandémia alatt Mirkóczki a különleges jogrend által felhatalmazva több száz döntést hozott meg egyedül, ki sem kérve a képviselő-testület véleményét. Mindkét jelölt tartott egy kis felsorolást Mirkóczki „szerencsétlen”, „sajátos” megmozdulásaiból, de azt is jelezték, hogy országgyűlési képviselőként a konfliktusok ellenére is tudnának vele együtt dolgozni.

Véget vetni a polgáháborúnak

A vita során az is kiütközött, hogy nem könnyű feladat megtalálni a helyi és országos témák közti egyensúlyt, a közönségből akadt is, aki utólag szóvá tette a szerinte hibás moderátori kérdésfelvetéseket, például az olyanokat, amikor a leendő hatáskörükön túlnyúló dilemmákban kellett volna „garanciát vállalniuk” a jelölteknek. Azt viszont kifejezetten érdekes volt látni, hogy a helyi jelöltek egyéni világnézete miként árnyalja a központi pártálláspontokat: a DK-s Berecz Mátyás például a határon túli magyarok szavazati jogának kérdésében vall megengedőbb nézeteket pártjánál, míg Jánosi Zoltán a nagyszabású sportfejlesztések irányában tűnt megengedőbbnek, mint az őt támogató Momentum.

Bereczet a vita után kérdeztem meg, hogy érezte magát a kamerák és kérdések kereszttüzében: „Nagyon jó érzés volt, élveztem. Nyilván nekem is rutint kell szerezni, bárhogy is alakulnak a dolgok” – mondta, hozzátéve, hogy ez más, mint a közgyűlési vita, ahol nem vágnak a szavába az embernek, és nincs ennyi visszakérdezés sem. Szerinte egy gyengébben vitázó emberből is válhat kiváló politikus, aki sokat tesz a közönségéért, de akkor is fontos, hogy a jelöltek elmondják és érvekkel védjék meg programjukat. Nagyon szomorúnak tartja, hogy az utóbbi tizenegynéhány évben ez a hagyomány kikopott a közéletből.