A Kúria szerint is megalapozatlan volt a felmentő ítélet a 650 milliós pécsi buszos csalás ügyében

A Kúria a fellebbezéseket elutasítva helyben hagyta a Pécsi Ítélőtábla azon döntését, amely hatályon kívül helyezte a pécsi buszper elsőfokú ítéletét. Mint ismert, a Kaposvári Törvényszék bűncselekmény hiányában felmentette a 650 milliós csalás vádlottjait, a táblabíróság viszont megalapozatlannak találta az elsőfokú ítéletet, mivel a törvényszék elmulasztotta feltárni a buszvásárlás fontos mozzanatait. Az ítélőtábla végzésével szemben a másod- és a negyedrendű vádlott a Kúriához fordult, amely azonban elutasította a felülvizsgálati kérelmeket, írja a Szabad Pécs.

A büntetőperre alapot adó cselekmény 2015-ben történt, amikor a pécsi önkormányzat tömegközlekedési vállalata, a Tüke Zrt. a holland Bus and Coach cégtől közbeszerzéssel megvásárolt 115 használt Volvo buszt 3,5 milliárd forintért. A flottát a Volvo magyarországi cége pár hónappal korábban 2,8 milliárd forintért kínálta a Tükének. A nyolcéves járműpark azért drágult meg, mert közvetítőként belépett a Bus and Coach. Az ügyészség a 650 milliós jutalékon osztozó személyeket, valamint a Tüke akkori vezetőjét vádolta meg gazdasági csalással. Az egyik vádlott az előkészítő tárgyaláson elismerte bűnösségét, őt felfüggesztett börtönre és a kapott pénz visszafizetésére ítélte a törvényszék. A Tüke egykori vezetője a per közben meghalt, így ellene megszűnt az eljárás. Két vádlottat, köztük a Bus and Coach tulajdonosát a törvényszék bűncselekmény hiányában felmentette, mivel nem látta bizonyítottnak, hogy eltúlzott lenne a jutalékjuk. Ők 1,6 millió, illetve 200 ezer eurót vághattak zsebre – idézte fel az előzményeket korábban a Népszava.

A táblabíróság szerint azonban a bizonyítékok arra utaltak, hogy semmi szükség nem volt a Bus and Coach tevékenységére, hiszen a járművek megvehetők lettek volna a Volvo hollandiai cégétől. A törvényszék mégsem tárta fel, hogy a Bus and Coach kinek az utasítására lépett be az üzletbe. Az is gyanús összejátszásra utal, hogy a pécsi közgyűlés 3,5 milliárd forintot szánt a buszok megvásárlására, ezért ekkora hitel felvételéről döntött még a vásárlás előtt, a Bus and Coach pedig pontosan ennyit kért a flottáért. A Népszava szerint buszvásárlásról a város és a térség meghatározó kormánypárti politikusai dönthettek, ám az ő szerepüket sosem vizsgálták. Noha a 170 millió forint jutalékot munka nélkül zsebre vágó, és bűnösségét elismerő P. Endre üzleti kapcsolatban állt Bánki Erikkel, a régió legbefolyásosabb fideszes politikusával.

A pécsi buszvásárlás kapcsán előbb Hollandiában indult büntetőeljárás pénzmosás gyanújával, és csak ezután kezdődött Magyarországon is nyomozás.

A holland hatóságok bizonyítékait a törvényszék nem vette figyelembe, állapította meg az ítélőtábla, pedig azokból kiderül, hogy a közvetítők nem végeztek érdemi munkát.

Az ítélőtábla szerint részletekbe menő alapossággal kellett volna értékelni azokat a bizonyítási eszközöket is, melyeket a holland nyomozó hatóság gyűjtött össze azt követően, hogy a másodrendű vádlott 2016. június 29-én megjelent egy pénzintézet fiókjában, és lottónyereményre hivatkozással 900 ezer euró készpénzt szeretett volna a saját számlájára befizetni.

A felsorolt eljárási hibák súlyossága miatt a Pécsi Ítélőtábla úgy döntött, hogy a megismételt elsőfokú eljárás már nem folyhat Kaposváron, ezért a Szekszárdi Törvényszék tárgyalja majd újra az ügyet. Ezt a döntést hagyta helyben most a Kúria.