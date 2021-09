Rengeteg sínpályát újítottak fel Budapesten az iskolakezdésre

Metró-, HÉV- és villamosfelújítások is befejeződtek, talán átjárható lesz a város végre.

Optimista közleményt adott ki a BKK (Budapesti Közlekedési Központ) arról, hogy befejeződtek a fővárosban a nagyobb nyári felújítások, minden a legnagyobb rendben van így, az iskolakezdéskor. Szeptember 1-től a tanítási időszakban érvényes, a nyárinál sűrűbb menetrend szerint járnak a BKK járatai, sőt egyes fontosabbak egészen reggel 9-ig a csúcsidőszakban érvényes, legsűrűbb követési idővel indulnak.

A BKK a kötöttpályás közlekedést ajánlja a belvárosba ingázóknak. Persze az M3-as metró felújítása folytatódik, de legalább a négy hétig tartó nagy metrópótlás Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között véget ért.

A metrók így ismét két szakaszon járnak: Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér, illetve a Lehel tér és Újpest-központ között.

Befejezték a vágányfelújítást a Fehérvári út és a Bocskai út csomópontjában is, a villamosok újra teljes útvonalon járnak, szükségtelen átszállni. A XII. kerületi Nagyenyed utcában is kész a vágányrenoválás, újra végig jár az 59-es villamos. A csepeliek is fellélegezhetnek, újra teljes vonalon jár a H7-es HÉV, így a Kvassay hídi ideiglenes végállomás, no meg a buszos pótlás is megszűnik. Hab a tortán, hogy a csepeli HÉV-en októberig ingyen szállíthatóak a biciklik.

Pár felújítás azonban még bőven tart. Ilyen a Széchenyi lánchídé, az idősebb Antall József rakparté és a Blaha Lujza téré. Ez utóbbinál felgyorsították a munkavégzés ütemét, így a Rákóczi úton autózók kétszer két sávot használhatnak. Hogy könnyebb legyen kocsikázni, ideiglenesen újra teljes hosszában át lehet hajtani a Dohány és a Wesselényi utcán, valamint a Honvéd és a Nádor utcán.

Fontos még kiemelni, hogy a FUTÁR-rendszer is megújult augusztus végétől. Az applikáció stabilabban működik és már a HÉV adatai is valós időben jelennek meg rajta.