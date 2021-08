Novák Katalin kitüntette Müller Cecíliát

Augusztus 20-a alkalmából adományozható állami kitüntetéseket és a család nemzetközi napja alkalmából adományozható miniszteri elismeréseket adott át Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban, írja az MTI.

Novák Katalin köszöntőbeszédében Szent István királyról megemlékezve azt mondta: amikor valami nem felel meg az aktuális korszellemnek, amikor nem azt diktálja a kultúra vagy amikor bizonyos érdekek azt kívánják, sokan megkérdőjelezik, felülírják, meg nem történtnek mutatják be a múltat.

Fontos, hogy kérdezzünk, megkérdőjelezzünk dolgokat, de vannak kétezer, ezer éve velünk élő történetek

– hangsúlyozta, hozzátéve: nem minden állja ki az idő próbáját, de ami igen, az több puszta legendánál.

A miniszter arról is beszélt: Szent István királynak köszönhetjük, hogy Magyarország ma is keresztény ország, és többi között részt vett a magyar vármegyerendszer kialakításában, de amellett, hogy „bátor, tiszteletet parancsoló, bölcs király volt”, apa is volt.

A miniszter szerint ezzel a kettős kihívással élnek a kitüntetettek is: egyszerre szolgálják a nemzet érdekeit, dolgoznak tudományos eredményekért, gondoskodnak betegekről, és ezek mellett megmaradnak feleségnek, anyának, apának, gyereknek, testvérnek.

Novák Katalin köszönetét fejezte ki a kitüntetetteknek a munkájukért, és azért, hogy ennek a kihívásnak nap mint nap igyekeznek megfelelni.