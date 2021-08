Megkérdezték a kormánytól: Ha filmstúdióra van 42 milliárd, a Velencei-tóra miért nincs?

Vadai Ágnes, a DK-képviselője azt kérdezte írásban Gulyás Gergelytől:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter megbízásából a kérdésre Orbán Balázs válaszolt.

Szerinte a kormány a mozgóképiparra a hazai gazdaság egyik meghatározó ágazataként tekint, amely közel 20 ezer tapasztalt szakembernek ad munkát. „Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a kérdésében sugallt, régi adósságként létrejövő stúdiókomplexum-korszerűsítés és – bővítés épp ezért a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében valósul meg, amelytől az exportbevételek további növekedése, valamint – a mozgóképipari fejlesztésekkel járó multiplikátorhatások által – a gazdaság egyéb területein is pozitív eredmények várhatóak (például szállodák, éttermek forgalomnövekedésében). A beruházás az új építkezések mellett a meglévő épületek, az energetikai rendszer, a belső út- és közműhálózat felújítására és fejlesztésére is irányul.”

Orbán ezután tért rá a tó ügyére:

A Velencei-tó közös ügyünk, amelynek fejlesztésére a kormányzat folyamatosan jelentős költségvetési forrásokat fordít. A vízminőség fenntartható javítására, a part menti területek természetközeli állapotának magasabb színvonalú megőrzésére és környezettudatos megújítására a Kormány eddig is már 14 milliárd forintot biztosított.

Végül leszögezte:

A vízgyűjtő alapvetően száraz jellegét a klimatikus viszonyok mellett a terület geológiai tulajdonságai is meghatározzák, amelyek az egyébként is sekély tavat kiemelten érzékennyé teszik a száraz vízháztartási helyzetekkel szemben. Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet szentel a Velencei-tó ügyének, így kész támogatni egy olyan átfogó és komplex megközelítésű vízügyi intézkedési tervet, amely figyelemmel van az ivóvíz biztosítási, árvízvédelmi és az öntözési szempontokra is. Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a Kormány döntése alapján ezen terv előkészítése – több szakmai szervezet és szakértő bevonásával – már folyamatban van.