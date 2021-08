Már a fiatalkorúak oltásával is előz minket jó néhány európai ország

A WHO kérése ellenére már a harmadik dózist adjuk, miközben az újonnan beoltottak aránya rég elérte a plafont. Heti vakcinaösszegző.

Hazánk a beoltott felnőttek arányát tekintve továbbra is 18. helyen áll az Európai Betegségvédelmi és Járványvédelmi Központ (ECDC) által nyilvántartott harminc európai uniós, illetve az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország közül. Az európai átlagtól (72,6 százalék) egyre jobban leszakad Magyarország – augusztus 8-ával bezárólag a felnőttek 66,9 százaléka kapott legalább egy oltást, ami mindössze 0,2 százalékpontos növekedés az egy héttel korábbi állapothoz képest. Bár hetekig a második oltások beadásával is jól álltunk, jelenleg már nyolc ország előz meg minket ebben is – köztük a 47 millió lakosú Spanyolország, ahol a felnőttek 64,1 százaléka megkapta a második oltást is. Nálunk ez az arány 63,8 százalék, amit nagy valószínűséggel a jövő héten ilyenkor már a Magyarországnál hatszor népesebb Olaszország is átlép (jelenleg 62,6 százalékon áll).

Az első oltást tekintve az élen Izland (91,2), Írország (89) és Portugália (87,5 százalék) áll, a teljes védettséget jelentő, második oltást is megkapó felnőttek legnagyobb arányban pedig Máltán (84,4), Belgiumban (72,6), illetve Írországban (71,2 százalék) vannak. A sereghajtó továbbra is Lettország, Románia és Bulgária.

Ábránkon minden sor egy országot jelöl, a hozzájuk tartozó körök pedig azt mutatják meg, hogy az adott országban a felnőttek hány százaléka kapta meg az első, illetve a második oltást – minél rövidebb az utóbbi kettőt összekötő vonal, annál kevesebb beoltott ember vár a második dózisra.

Egyedül a fiatalok oltásával villoghatunk

Az ECDC honlapján található adatokból kiszámoltuk, hogyan áll Magyarország az egyes korcsoportok oltásával. Az ECDC hét életkori kategóriát használ, ezeket vizsgálva pedig kiderül, hogy egyedül a 18 évnél fiatalabbak esetében előzzük a többi ország átlagát: míg a kiskorúakról adatot szolgáltató országokban átlagosan 7,7 százalék az első oltást kapók aránya, addig nálunk 12,7 százalék. A 18-24 évesek esetében 2,8, a 25-49 éveseknél 5,4, az ötveneseknél 8,6, a 60-69 éveseknél 7, a hetveneseknél 1,5,

a nyolcvanadik évüket betöltőknél pedig már 12 százalékponttal maradunk el az európai átlagtól.

Alábbi ábránkon az egyes korcsoportok adatai nézhetők meg az idő előrehaladtával: minden színpár egy korcsoport hazai és európai értékét jelöli. A 18 és 24 év közöttieknél sokáig hatalmas előnnyel vezettünk, július utolsó hetében azonban fordult a kocka, és beért minket a többi ország. Az eggyel idősebbek (25-49 évesek) esetében egy héttel korábban, az ötveneseknél június közepén, a 60-69 éveseknél pedig május végén következett be hasonló fordulat.

Magyarország értékei a 18 évesnél idősebb korcsoportokban a harmincból a 15-17. helyezésre elegendőek. Míg hetekig elsők voltunk a fiatalok átoltottságában, augusztus első hetére már öt ország megelőzött minket: Belgiumban a kiskorúak 20, Franciaországban 16,4, Luxemburgban 16, Máltán 15,3, Izlandon pedig 13,3 százaléka kapta meg már legalább az első dózisát valamelyik vakcinának. Hazánkban a tizennyolc év alattiak 12,8 százaléka jutott védőoltáshoz. (Mivel a 12-17 évesek az ECDC által nyilvántartott országokban átlagosan 34 százalékát teszik ki a kiskorúaknak, így körükben nagyjából ennek a szintnek az elérésénél lenne teljes az oltható korosztály átoltottsága.)

A múlt héten kicsivel több, mint 16 ezer embert oltottak be valamelyik vakcina első dózisával, bő negyedük kiskorú volt, ők Pfizert kaptak. Ezt a védőoltást összesen 12 590 embernek adták be hétfőtől vasárnapig, a második legnépszerűbb az egydózisú Janssen volt (ebből kétezer fogyott), Sinopharmot 1177-en kértek, a másik három, itthon is elérhető vakcinát (a Modernát, a Szputnyikot és az AstraZenecát) viszont összesen alig hatszázan. A legfrissebb, csütörtök reggeli adatok szerint itthon 5 millió 664 ezer embert oltottak be, közülük 5 millió 498 ezret már annyira régen, hogy a második oltását is megkapta – a 121 ezer Janssennel oltottatt leszámítva ez azt jelenti, hogy a beoltottak mindössze 2,8 százaléka nem jutott még hozzá a második oltásához.

Magyarországon augusztus 1-jétől kérhető a harmadik oltás, amit az kaphat meg, akinek már legalább négy hónap eltelt a második oltása óta. Igaz, az Egészségügyi Világszervezet már július közepén arról beszélt, a tudományos adatok nem igazolják egy harmadik, megerősítő dózis szükségességét, augusztus elején pedig azt kérte, szeptemberig senki ne adjon harmadik oltást a lakosainak – várják meg, amíg minden ország lakosságának legalább a tíz százalékát beoltják. Itthon időpontot eddig 83 ezren foglaltak, és 75 ezren már meg is kapták a harmadik dózist – a kínai vakcinát kapó 60 év felettieknek az antitestvizsgálatok alapján szükségük is lehet rá.

A harmadik oltással kapcsolatban várjuk olvasóink tapasztalait:

Magyarország ugyanakkor nem csak a harmadik oltásokra tartogatja milliós vakcinakészletét: nemrég például (számos más ország után) Csehországnak és Vietnamnak is adományoztunk koronavírus elleni védőoltást.