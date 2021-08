Tucker Carlson: a magyar kormány büszke lehet magára, az itt lakók pedig hálásak lehetnek

Az amerikai Fox News bevándorlásellenes és vírusszkeptikus műsorvezetője egy hetes magyarországi tartózkodása részeként most Esztergomban tartott előadást.

A jobboldali tévécsatorna sztárja, Tucker Carlson azért érkezett Magyarországra, hogy fellépjen a súlyos százmilliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium (MCC) szombati esztergomi fesztiválján, de emellett sűrű programja is volt: a főműsoridőben tartott napi bejelentkezései előtt, illetve után járt a határon, dolgozott egy – jó eséllyel az Orbán-rendszert bemutató – dokumentumfilmen, sőt, még egy negyedórás interjút is készített a miniszterelnökkel.

Az amerikai médiapiac Trump által népszerűvé lett szélsőjobbos-bevándorlásellenes politikai márkájának legbefolyásosabb, a bevándorlók rossz színben való feltüntetéséhez néhány összeesküvés-elméletet is meglovagló alakja – akit itt hosszú cikkben mutattunk be – korábban többször is pozitív példaként mutatta be Magyarországot, ezekre pedig az interjúban továbbra is ráerősített.

A menekültkérdés mellett a muszlimokkal történő keveredést, a Magyarországot ért bírálatokat, illetve a Trumpot váltó elnök, Joe Biden eddigi intézkedéseit is érintő beszélgetésben Orbán Viktor kijelentette, hogy az EU-val való szembemenés az egyetlen logikus lépés volt, hiszen az nem alapvető emberi jog, ha valaki illegálisan jelenik meg az országban – így az érkezők mindegyikének végig kellett volna tehát csinálni a teljes bevándorlási procedúrát ahhoz, hogy átléphessék a határt.

A miniszterelnök Bidenről is beszélt:

Mégis ki ez az ember, hogy ilyeneket mond? Aztán azt mondjuk, hogy rendben, ő az Egyesült Államok elnöke, mégiscsak komolyan kéne vennünk

– majd egy nevetés után hozzátette:

De akkor is. Valaki, aki nem beszéli a nyelvünket, akinek nagyon korlátozott a tudása Magyarországról, aki egyértelműen nem ért meg minket, és ilyen véleményeket mond? Ez egy személyes sértés az összes magyar számára

Az esztergomi Széchenyi téren, a HVG szerint legfeljebb ezer ember – köztük egyetemi hallgatók, illetve a NER néhány fontos oszlopa, Rákay Philip, Jeszenszky Zsolt, illetve a MOL-vezér Hernádi Zsolt – előtt tartott előadás ennél is érdekesebb mondatokat tartogatott, hiszen Carlson szerint

hazudik az, aki azt mondja, az Egyesült Államok szabadabb a tisztességes és szabad választásokat tartó Magyarországnál,

hiszen a tengerentúlon fizikai fenyegetés, ablakbetörés, sőt, elhallgattatás is éri a politikai fősodor elveit megkérdőjelezőket.

A műsorvezető szerint a médiaegyensúly itthon sokkal egészségesebb, mint a sötét időszakát élő USA-ban, ahol a szabadság apadásának jelei, így a humor betiltása, vagy a nyelv ellenőrzése is látszanak,

ez pedig az első lépés a gondolatok kontrollálása felé, hiszen bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, ezáltal pedig az emberek nem is gondolkodnak rajtuk.

Amerikában szerint viccelni sem lehet néhány dologgal, mert a humor rálátást jelent – akkor lesz ugyanis csak vicces valami, ha az ember felülemelkedik a különböző helyzeteken, majd azokat új szemszögből vizsgálja meg.

Ezt a perspektívát megtagadják tőled. Ez így van, mindig is így volt, és így is lesz, hazudják. Annak érdekében, hogy meggyőzzenek erről, nem hagyják, hogy utalj a múltadra, elvárják, hogy szégyelld, amit az őseid tettek, hogy gyűlöld az országod történelmét, hogy ne használj régi szavakat, mert azok régi gondolatokat írnak le, és hogy ne emelkedj a jelenlegi helyzet fölé

– magyarázta Carlson az MTI közleménye szerint, majd hozzáfűzte:

Ez nem liberalizmus, hanem a liberalizmus ellentéte. Egy totalitáriánus gondolat, amely szerint mindenki ugyanúgy viselkedik, ugyanazt vallja, és mindenki engedelmeskedik.

A tervezett egy óra helyett csak fél órán át beszélő férfi Barack Obamát is megemlítette, akinek nem volt civil foglalkozása, mégis egy óriási, több millió dollárt érő birtokon él, arról azonban nem esett szó, hogy ez mennyire áll ellentétben például Orbán Viktor pénzügyi helyzetével, vagy civil foglalkozásával – teszi hozzá a HVG.

Tucker a határkerítésnél tett látogatásáról is mesélt, és csodálatát fejezte ki, hiszen meglepte, hogy bonyolult berendezések helyett csak egy egyszerű szögesdrótot talált, így nem értette, hogy Magyarország hogyan képes ilyen körülmények között, fegyveres katonák nélkül megvédeni a határait. Felidézte a határőrökkel való találkozásának pillanatait is, akik a szeme előtt „udvariasan visszakísértek” két szír menekültek Szerbiába, sőt, egyikük még egy szendvicses zacskót is felemelt a kerítés tövéből,

hiszen ha azt akarod, hogy az országod igazi otthon legyen, akkor nem akarod, hogy rosszul nézzen ki.

A műsorvezető szerint Magyarország

csendes, boldog egyszerűsége, a tisztaság, a rend, a társadalom nyitottsága, a bűnözés hiánya és a határ ellenőrzése

miatt is példa lehet mások számára, de azért is, mert a vezetők szem előtt tartják, hogy az emberek legfőbb vágya a háborítatlan, egy lealacsonyítás helyett felemelő környezetben való élet: a szülőktől örökölt hagyományok követése, majd továbbadása, anélkül, hogy kioktatnák, vagy bántanák őket – sőt, olyan „őrült dolgokat” csinálnak, mint a gyerekvállalás.

A kormány, amely ennek megteremtésére törekszik, büszke lehet magára, az ilyen országban élők pedig hálásak lehetnek, és nem szabad hagyniuk, hogy akik a világ többi részét rosszul vezették, mást mondjanak nekik

– tette hozzá.